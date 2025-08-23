Штангист Балаев о дисквалификации: «Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД. РУСАДА это подтвердило»

Российский штангист Балаев рассказал, что допинг попал в его организм через БАД.

Хас-Магомед Балаев был дисквалифицирован на два года после того, как в его допинг-пробе обнаружили метаболит метандиенона. Срок его отстранения завершился 15 января 2025 года.

«Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД, который я употреблял. Само РУСАДА (Российское антидопинговое агентство) проверило этот БАД и подтвердило, что он оказался загрязненным. Получилось как получилось. Все долгие годы тренировок сошли на нет.

Это очень тяжело было пережить, потому что спортсмены, оказавшись в такой ситуации, лишаются многого. Ты ходишь как отшельник, которого только отдельные люди поддерживают. Спортсмен как расходный материал, либо проходит такие испытания, либо нет.

Но я после всего этого стал психологически сильнее, извлек немало уроков. Об этом много можно говорить, но все уже позади, и я двигаюсь дальше», – сказал 25-летний спортсмен.

После возвращения в спорт Балаев победил на Кубке России по тяжелой атлетике и выиграл чемпионат страны. На чемпионате Европы-2025 занял четвертое место.