Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборные России и Беларуси от соревнований

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) отстранила сборные России и Беларуси от соревнований.

Решение принято с учетом рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Также сообщается, что обе страны не смогут проводить на своей территории любые мероприятия под эгидой IWF.

«Исполнительный совет IWF продолжит внимательно следить за развитием ситуации. Вышеупомянутые меры могут подвергнуться изменениям и, надеемся, в конце-концов будут отменены, если позволят обстоятельства», – заявили в IWF.