Международная федерация тяжелой атлетики допустила до чемпионата мира 7 россиян из 16

Международная федерация тяжелой атлетики допустила до ЧМ только 7 россиян из 16.

В финальный список участников чемпионата мира-2025 вошли семь российских тяжелоатлетов. Это Елизавета Жаткина и Регина Шайдуллина (обе - весовая категория до 48 кг), Кристина Новицкая (до 53), Зарина Гусалова (до 69), Мария Груздова и Анна Зубко (обе – до 86), а также Виктор Кондратьев (до 110).

WF не допустила до участия в турнире девятерых штангистов из России, включенных в основную заявку, а также четырех запасных.

Без чемпионата мира остались Зулфат Гараев (до 71), Геворг Серобян и Сергей Петров (оба – до 79), Артем Окулов (до 88), Георгий Купцов (до 94), Хас-Магомед Балаев (до 110) и Даниил Вагайцев (свыше 110), Анастасия Романова (до 77), Яна Сотиева (до 86), а также запасные Рамазан Джанхотов (до 88), Михаил Подкорытов (до 94), Евгения Гусева (до 69) и Дана Теблоева (до 86).

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2025 пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде.