Российская штангистка Гусалова пропустит чемпионат мира-2025 в Норвегии из-за отказа в визе

Российская штангистка Гусалова пропустит ЧМ-2025 в Норвегии из-за отказа в визе.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до участия в ЧМ-2025 только семь российских штангистов из 16. В окончательную заявку была включена и 21-летняя Гусалова – серебряный призер чемпионата Европы-2025.

«Зарина Гусалова, прописанная на юге России, подавала документы на получение шенгенской визы в Новороссийске, как было рекомендовано в посольстве. Но ей отказали, как и Яне Сотиевой. Те, кто живут в центральной части России, а также Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло.

В чем причина отказа? Никто нам ничего не объяснил. Просто отказали и все. Теперь Зарина будет готовиться к молодежному и юниорскому чемпионату Европы, который пройдет в Албании.

Как Зарина отнеслась к тому, что не сможет выступить на взрослом чемпионате мира? Как ни грустно это говорить, но мы уже привыкли к плохому и ничему не удивляемся. Понятно, что она расстроилась. Тем более что у Зарины на этом турнире была возможность реально побороться за медали. Поэтому обидно», – рассказал личный тренер спортсменки Казбек Золоев.

Чемпионат мира-2025 пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде.