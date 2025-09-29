0

Российская штангистка Гусалова пропустит чемпионат мира-2025 в Норвегии из-за отказа в визе

Российская штангистка Гусалова пропустит ЧМ-2025 в Норвегии из-за отказа в визе.

Международная федерация тяжелой атлетики (IWF) допустила до участия в ЧМ-2025 только семь российских штангистов из 16. В окончательную заявку была включена и 21-летняя Гусалова – серебряный призер чемпионата Европы-2025.

«Зарина Гусалова, прописанная на юге России, подавала документы на получение шенгенской визы в Новороссийске, как было рекомендовано в посольстве. Но ей отказали, как и Яне Сотиевой. Те, кто живут в центральной части России, а также Сибири, подавали документы в Москве, у них проблем с получением виз не возникло.

В чем причина отказа? Никто нам ничего не объяснил. Просто отказали и все. Теперь Зарина будет готовиться к молодежному и юниорскому чемпионату Европы, который пройдет в Албании.

Как Зарина отнеслась к тому, что не сможет выступить на взрослом чемпионате мира? Как ни грустно это говорить, но мы уже привыкли к плохому и ничему не удивляемся. Понятно, что она расстроилась. Тем более что у Зарины на этом турнире была возможность реально побороться за медали. Поэтому обидно», – рассказал личный тренер спортсменки Казбек Золоев.

Чемпионат мира-2025 пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде.

Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: ТАСС
Чемпионат мира по тяжелой атлетике
Казбек Золоев
logoсборная России жен
Зарина Гусалова
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Тяжелая атлетика в Telegram
Материалы по теме
Федерация тяжелой атлетики потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус для участия в ЧМ
24 сентября, 19:37
Дегтярев о чемпионате мира по тяжелой атлетике: «В Норвегии чинят препятствия, но мы наших спортсменов в обиду не дадим»
24 сентября, 09:42
Международная федерация тяжелой атлетики допустила до чемпионата мира 7 россиян из 16
24 сентября, 06:38
Главные новости
Федерация тяжелой атлетики потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус для участия в ЧМ
24 сентября, 19:37
Дегтярев о чемпионате мира по тяжелой атлетике: «В Норвегии чинят препятствия, но мы наших спортсменов в обиду не дадим»
24 сентября, 09:42
Международная федерация тяжелой атлетики допустила до чемпионата мира 7 россиян из 16
24 сентября, 06:38
Несколько российских штангистов не получили нейтральный статус для участия в ЧМ
122 сентября, 13:14
Российские тяжелоатлеты могут пропустить чемпионат мира в Норвегии из-за проблем с визами
18 сентября, 07:23
Олимпийского чемпиона по тяжелой атлетике Андрея Чемеркина похоронили в Ставропольском крае
14 сентября, 13:46
Олимпийский чемпион по тяжелой атлетике Андрей Чемеркин умер в 53 года
2512 сентября, 12:58
Хафтор Бьернссон, сыгравший Гору в «Игре престолов», побил свой же мировой рекорд в становой тяге – поднял штангу весом 510 кг
228 сентября, 18:55
Окулов и Романова вошли в состав сборной России по тяжелой атлетике на ЧМ-2025
2 сентября, 06:49
Штангист Балаев о дисквалификации: «Запрещенное вещество попало в мой организм не по моей вине, оно было в загрязненном БАД. РУСАДА это подтвердило»
123 августа, 13:14
Ко всем новостям
Последние новости
Михаил Дегтярев: «После Олимпиады-2026 можно ожидать решений по объединению федераций зимних видов спорта»
524 сентября, 09:35
Ольга Те: «Другие страны не стояли на месте, многие очень сильно прогрессировали. Нам надо немного времени, чтобы опять вернуться»
22 августа, 08:45
Дегтярев о санкциях: «Задача не в том, чтобы на Олимпиаду попал Дегтярев, а чтобы там выступили Большунов, Лифинцев, Андреева и сотни других наших звездочек»
825 февраля, 18:35
Призер чемпионатов России по тяжелой атлетике Софья Богачева дисквалифицирована за допинг на 3 года
223 сентября 2024, 14:30
Матыцин на встрече с министром спорта КНДР: «Спорт должен оставаться мостом дружбы между народами, быть свободным от любых форм внешнего давления»
1617 ноября 2023, 20:00
Чемпионат мира по тяжелой атлетике 2024 года пройдет в Бахрейне
112 июня 2023, 11:04
Депутат Свищев: «Нужно посмотреть, что нам дает участие в азиатских соревнованиях. Важно не торопиться, провести консультации и принять правильное решение»
1226 января 2023, 13:50
Европейские олимпийские комитеты создали комиссию по разрешению споров с ОКР
629 июля 2022, 18:25
РУСАДА занимается проверкой информации по пяти делам, поступившим из отдела по конфиденциальной информации WADA
115 марта 2022, 14:59
Международная федерация тяжелой атлетики отстранила сборные России и Беларуси от соревнований
4 марта 2022, 16:47