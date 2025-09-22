Несколько российских штангистов не получили нейтральный статус для участия в ЧМ.

Несколько российских штангистов не получили подтверждение нейтрального статуса для участия в чемпионате мира.

Об этом сообщил исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России Александр Егоров. Соревнования пройдут 2-11 октября в Ферде.

«Часть российских спортсменов, заявленных на чемпионат мира по тяжелой атлетике в Норвегии, не получила подтверждение статуса нейтральных спортсменов для выступления на соревнованиях.

Мы направили запрос в комиссию AIN с требованием о повторном рассмотрении заявок спортсменов. Считаем, что выступление спортсменов на мировых стартах должно оставаться вне политики, мы делаем все возможное, чтобы увидеть наших ребят на помосте», – рассказал Егоров.