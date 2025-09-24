0

Дегтярев о чемпионате мира по тяжелой атлетике: «В Норвегии чинят препятствия, но мы наших спортсменов в обиду не дадим»

Дегтярев рассказал, что россияне готовятся выступить на ЧМ по тяжелой атлетике.

Чемпионат мира-2025 пройдет с 2 по 11 октября в норвежском Ферде. Международная федерация тяжелой атлетики допустила до ЧМ только семерых россиян в нейтральном статусе.

«Готовимся сейчас к чемпионату в Норвегии по тяжелой атлетике. Довольно тяжелый кейс из-за недружественной позиции страны проведения. Хотя сама мировая федерация тяжелой атлетики к нам очень хорошо относится.

Мы с господином Джалудом (это президент Всемирной тяжелоатлетической федерации) встречались не один раз. А вот в самой Норвегии чинят препятствия.

У нас там есть несколько решений, как избежать их недружественного поведения, мы сейчас над этим работаем. Тяжело, есть риски кое-какие, но мы наших спортсменов в обиду не дадим», – сказал министр спорта, глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев.

