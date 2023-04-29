Гимнастка Самира Мустафаева вошла в черный список МВД (Mash)

Гимнастка и блогер Самира Мустафаева вошла в «черный список инфоцыган», составленный МВД.

Как сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на телеграм-канал Mash, всего в список входят 32 человека (включая артистов, блогеров и телеведущих), которых проверят на неуплату налогов и отмывание денег.

Мустафаевой 30 лет. Она двукратный бронзовый призер чемпионатов мира по художественной гимнастике (2009, 2010) в составе сборной Азербайджана. Спортсменка также представляла Россию.