Арина Аверина: «Самочувствие после Токио-2020 было ужасное – во всех смыслах. Я не разговаривала с родителями, с Диной, сбрасывала звонки от Винер»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Токио-2020 сборная России (художественная гимнастика) Дина Аверина Арина Аверина Камила Валиева Гимнастика

Арина Аверина рассказала об эмоциях после Олимпиады-2020 в Токио, где она заняла 4-е место.

– Ты бы смогла пойти в новый поход?

– Да.

– Это был бы поход на Олимпиаду?

– Ну конечно.

– Что у нас после Парижа?

– Нет, ха-ха, я вообще-то только до Парижа. Я вернулась после Токио в спорт до Парижа.

– У тебя какое самочувствие было после Токио?

– Ужасное. И в прямом, и в переносном смысле – вообще во всех.

– Хотелось выброситься?

– Прям в олимпийской деревне. Дина оставила меня на какое-то время, буквально пять минут прошло – она вбегает в комнату: ты еще жива, слава богу! Нет, попытки суицида не было, конечно. Просто было плохо.

– Кого ты винила?

– Себя. А кого еще? Я не разговаривала с Диной, и с родителями тоже. И от Ирины Александровны телефон сбрасывала. Я не могла с ней поговорить. Потом я, естественно, перезвонила, когда 6 пропущенных было.

– Ты сейчас отошла от этого?

– Начала отходить.

– Почему 4-е место? Ты плохо выступила или засудили?

– Ладно, судейство не будем так обсуждать. Я сделала три вида идеально, а лента завязалась.

– Почему вас засудили так: Дину на 2-е место, а тебя на 4-е?

– Мне кажется, просто хотели убрать с пьедестала Россию.

– Это как с Камилой Валиевой случилось.

– Да, то же самое, – сказала Аверина.

«У нее есть такой пунктик, что она не все сделала в гимнастике. Она говорит: «У тебя, Дин, хотя бы есть медаль. Да, не золотая, но у тебя есть олимпийская медаль. А у меня ее нет», – рассказала Дина Аверина о сестре. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий