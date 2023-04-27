Арина Аверина: «Самочувствие после Токио-2020 было ужасное – во всех смыслах. Я не разговаривала с родителями, с Диной, сбрасывала звонки от Винер»
Арина Аверина рассказала об эмоциях после Олимпиады-2020 в Токио, где она заняла 4-е место.
– Ты бы смогла пойти в новый поход?
– Да.
– Это был бы поход на Олимпиаду?
– Ну конечно.
– Что у нас после Парижа?
– Нет, ха-ха, я вообще-то только до Парижа. Я вернулась после Токио в спорт до Парижа.
– У тебя какое самочувствие было после Токио?
– Ужасное. И в прямом, и в переносном смысле – вообще во всех.
– Хотелось выброситься?
– Прям в олимпийской деревне. Дина оставила меня на какое-то время, буквально пять минут прошло – она вбегает в комнату: ты еще жива, слава богу! Нет, попытки суицида не было, конечно. Просто было плохо.
– Кого ты винила?
– Себя. А кого еще? Я не разговаривала с Диной, и с родителями тоже. И от Ирины Александровны телефон сбрасывала. Я не могла с ней поговорить. Потом я, естественно, перезвонила, когда 6 пропущенных было.
– Ты сейчас отошла от этого?
– Начала отходить.
– Почему 4-е место? Ты плохо выступила или засудили?
– Ладно, судейство не будем так обсуждать. Я сделала три вида идеально, а лента завязалась.
– Почему вас засудили так: Дину на 2-е место, а тебя на 4-е?
– Мне кажется, просто хотели убрать с пьедестала Россию.
– Это как с Камилой Валиевой случилось.
– Да, то же самое, – сказала Аверина.
«У нее есть такой пунктик, что она не все сделала в гимнастике. Она говорит: «У тебя, Дин, хотя бы есть медаль. Да, не золотая, но у тебя есть олимпийская медаль. А у меня ее нет», – рассказала Дина Аверина о сестре.
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