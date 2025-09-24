Федерация тяжелой атлетики потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус для участия в ЧМ

ФТАР потребовала повторно рассмотреть заявки россиян на нейтральный статус.

Об этом рассказал исполнительный директор Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Егоров.

Международная федерация тяжелой атлетики не допустила до участия в чемпионате мира девятерых штангистов из России, включенных в основную заявку, а также четырех запасных.

«В финальной заявке 18 человек, 16 выступающих и двое запасных по регламенту.

За несколько дней до старта подаются спортсмены, которые выступят на соревнованиях. Визы получили практически все, но остро стоит вопрос с нейтральным статусом, который одобрили не всем.

Поэтому мы написали письмо в комиссию AIN с требованием разъяснить причины отказа и повторно рассмотреть заявки.

Что касается числа спортсменов, то мы хотим все же дождаться ответа комиссии, чтобы не навредить спортсменам», — сказал Егоров.

Чемпионат мира по тяжелой атлетике-2025 пройдет со 2 по 11 октября в норвежском Ферде.