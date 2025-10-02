  • Спортс
  • Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR, которые впервые пройдут в Египте с 30 января по 1 февраля
0

Открылась регистрация на соревнования по триатлону IRONSTAR, которые впервые пройдут в Египте с 30 января по 1 февраля

30 января-1 февраля в городе Шарм-эль-Шейх в Египте пройдет фестиваль спорта от организаторов IRONSTAR (0+). В программе: забеги, заплывы, соревнования по триатлону (можно преодолеть в составе эстафетной команды), детские старты.

В пятницу 30 января пройдут женские забеги на дистанции 5 км и заплывы на дистанции 1 морская миля (1,852 км).

Соревнования по триатлону состоятся 1 февраля на следующих дистанциях:

  • 113 км, где плавание составит 1,93 км, велоэтап – 89 км, беговой этап – 21,1 км;

  • олимпийская, где плавательный этап составит 1,5 км, велоэтап – 40 км, бег – 9 км.

Плавание пройдет в акватории Красного моря (температура воды – около 20 градусов). Велоэтап состоится по широкой шестиполосной дороге, а бег – по территории отеля.

Стоимость слота на олимпийской дистанции составляет 17 929 рублей, на дистанции 113 км – 22 819 рублей. Участие в заплыве стоит 7335 рублей, в забеге – 3667 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
