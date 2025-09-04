1 февраля в Шарм-эль-Шейхе пройдет первый фестиваль триатлона IRONSTAR EGYPT

Организаторы соревнований IRONSTAR сообщили, что 30 января – 1 февраля 2026 года в Шарм-эль-Шейхе (Египет) пройдет первый фестиваль IRONSTAR Egypt.

Участников ждут на дистанциях:

113 км (плавание 1,93 км, велоэтап 89 км, бег 21,1 км) индивидуально и в эстафете;

олимпийская (плавание 1,5 км, велоэтап 40 км, бег 9 км) индивидуально и в эстафете;

заплыв «морская миля» (1852 м);

женский забег на 5 км;

детские забеги 500 и 1000 м.

Регистрация на старт пока закрыта. Узнать подробности о старте, посмотреть трассы и оставить заявку, чтобы получить уведомление об открытии регистрации, можно на сайте организаторов .