Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км

24 августа в парке «Зверинец» и лесопарке «Орлова роща» в Гатчине прошел забег «Длинные аллеи». Участникам соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км.

63,3 км, мужчины

Дмитрий Касацкий – 5:06:55 Виталий Лямкин – 5:15:34 Алексей Дурягин – 5:26:50

63,3 км, женщины

Наталья Радченко – 5:58:59 Ольга Меланич – 6:20:53 Наталья Никифорова – 6:47:30

42,2 км, мужчины

Михаил Васин – 3:43:40 Владимир Долголевец – 3:45:18 Михаил Салуев – 4:04:24

42,2 км, женщины

Анна Чекалина – 3:21:01 Наталья Нещерет – 3:29:20 Евгения Лаврикова – 4:08:20

21,1 км, мужчины

Александр Павленин – 1:14:11 Роман Андреев – 1:16:06 Николай Дьяченко – 1:21:10

21,1 км, женщины

Валерия Гавриловец – 1:22:27 Татьяна Соболева – 1:28:18 Екатерина Резник – 1:31:01

10 км, мужчины

Артем Аванесов – 39:07 Алексей Хализов – 40:47 Анатолий Носкин – 41:54

10 км, женщины

Василиса Мишинькина – 48:43 Алла Типсина – 53:26 Алина Казакова – 53:29

5 км, мужчины

Дмитрий Шульгин – 17:11 Артур Андреев – 19:49 Даниил Мешалин – 20:20

5 км, женщины

Дарья Елькова – 21:24 Анастасия Слуцкая – 21:50 Анна Жданова – 25:45

1,6 км, мужчины

Евгений Бурсевич – 5:10 Артур Андреев – 5:39 Александр Руденко – 5:42

1,6 км, женщины

Александра Боярова – 6:55 Елена Ильинская – 7:10 Алиса Рыхлова – 7:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time .