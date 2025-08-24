  • Спортс
  • Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
24 августа в парке «Зверинец» и лесопарке «Орлова роща» в Гатчине прошел забег «Длинные аллеи». Участникам соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км.

63,3 км, мужчины

  1. Дмитрий Касацкий – 5:06:55

  2. Виталий Лямкин – 5:15:34

  3. Алексей Дурягин – 5:26:50

63,3 км, женщины

  1. Наталья Радченко – 5:58:59

  2. Ольга Меланич – 6:20:53

  3. Наталья Никифорова – 6:47:30

42,2 км, мужчины

  1. Михаил Васин – 3:43:40

  2. Владимир Долголевец – 3:45:18

  3. Михаил Салуев – 4:04:24

42,2 км, женщины

  1. Анна Чекалина – 3:21:01

  2. Наталья Нещерет – 3:29:20

  3. Евгения Лаврикова – 4:08:20

21,1 км, мужчины

  1. Александр Павленин – 1:14:11

  2. Роман Андреев – 1:16:06

  3. Николай Дьяченко – 1:21:10

21,1 км, женщины

  1. Валерия Гавриловец – 1:22:27

  2. Татьяна Соболева – 1:28:18

  3. Екатерина Резник – 1:31:01

10 км, мужчины

  1. Артем Аванесов – 39:07

  2. Алексей Хализов – 40:47

  3. Анатолий Носкин – 41:54

10 км, женщины

  1. Василиса Мишинькина – 48:43

  2. Алла Типсина – 53:26

  3. Алина Казакова – 53:29

5 км, мужчины

  1. Дмитрий Шульгин – 17:11

  2. Артур Андреев – 19:49

  3. Даниил Мешалин – 20:20

5 км, женщины

  1. Дарья Елькова – 21:24

  2. Анастасия Слуцкая – 21:50

  3. Анна Жданова – 25:45

1,6 км, мужчины

  1. Евгений Бурсевич – 5:10

  2. Артур Андреев – 5:39

  3. Александр Руденко – 5:42

1,6 км, женщины

  1. Александра Боярова – 6:55

  2. Елена Ильинская – 7:10

  3. Алиса Рыхлова – 7:13

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: O-time
