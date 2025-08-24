Более 500 спортсменов приняли участие в забеге «Длинные аллеи». Атлетам были доступны дистанции от 1,6 до 63,3 км
24 августа в парке «Зверинец» и лесопарке «Орлова роща» в Гатчине прошел забег «Длинные аллеи». Участникам соревновались на следующих дистанциях: 1,6 км, 5 км, 10 км, 21,1 км, 42,2 км, 63,3 км.
63,3 км, мужчины
Дмитрий Касацкий – 5:06:55
Виталий Лямкин – 5:15:34
Алексей Дурягин – 5:26:50
63,3 км, женщины
Наталья Радченко – 5:58:59
Ольга Меланич – 6:20:53
Наталья Никифорова – 6:47:30
42,2 км, мужчины
Михаил Васин – 3:43:40
Владимир Долголевец – 3:45:18
Михаил Салуев – 4:04:24
42,2 км, женщины
Анна Чекалина – 3:21:01
Наталья Нещерет – 3:29:20
Евгения Лаврикова – 4:08:20
21,1 км, мужчины
Александр Павленин – 1:14:11
Роман Андреев – 1:16:06
Николай Дьяченко – 1:21:10
21,1 км, женщины
Валерия Гавриловец – 1:22:27
Татьяна Соболева – 1:28:18
Екатерина Резник – 1:31:01
10 км, мужчины
Артем Аванесов – 39:07
Алексей Хализов – 40:47
Анатолий Носкин – 41:54
10 км, женщины
Василиса Мишинькина – 48:43
Алла Типсина – 53:26
Алина Казакова – 53:29
5 км, мужчины
Дмитрий Шульгин – 17:11
Артур Андреев – 19:49
Даниил Мешалин – 20:20
5 км, женщины
Дарья Елькова – 21:24
Анастасия Слуцкая – 21:50
Анна Жданова – 25:45
1,6 км, мужчины
Евгений Бурсевич – 5:10
Артур Андреев – 5:39
Александр Руденко – 5:42
1,6 км, женщины
Александра Боярова – 6:55
Елена Ильинская – 7:10
Алиса Рыхлова – 7:13
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time.