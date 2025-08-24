0

Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон

24 августа в Челябинске прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км. 

Победителем марафона стал Алексей Реунков, который в этом сезоне уже пробежал два марафона: Казанский и «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Среди женщин первой стала Александра Морозова (призерка ультрамарафона Comrades-2025). За победу Морозова и Реунков получили по автомобилю.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Алексей Реунков – 2:18:36

  2. Сергей Назаров – 2:30:54

  3. Сергей Холин – 2:34:22

42,2 км, женщины

  1. Александра Морозова – 2:41:43

  2. Алина Прокопьева – 2:45:29

  3. Ирина Шевченко – 2:46:17

21,1 км, мужчины

  1. Никита Павлов – 1:08:43

  2. Петр Швецов – 1:09:04

  3. Азамат Фаттахов – 1:09:41

21,1 км, женщины

  1. Сусанна Хажиева – 1:19:30

  2. Елена Самигулина – 1:22:24

  3. Екатерина Чеклецова – 1:26:40

10 км, мужчины

  1. Евгений Ушаков – 32:01

  2. Андрей Ищенко – 32:32

  3. Павел Устюгов – 33:12

10 км, женщины

  1. Марина Афанасьева – 37:08

  2. Елизавета Егорова – 37:32

  3. Эльнара Валиуллина – 37:46

5 км, мужчины

  1. Никита Павлов – 15:38

  2. Артур Хамзин – 15:42

  3. Петр Швецов – 15:49

5 км, женщины

  1. Анастасия Садыкова – 17:44

  2. Татьяна Курамшина – 17:56

  3. Александра Польшина – 18:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Забег
Полумарафон
Бег
Календарь стартов
любительский спорт
Марафон
Никита Павлов
Петр Швецов
Александра Морозова
Ирина Шевченко
Алина Прокопьева
Алексей Реунков
