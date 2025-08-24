Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон

24 августа в Челябинске прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км.

Победителем марафона стал Алексей Реунков, который в этом сезоне уже пробежал два марафона: Казанский и «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Среди женщин первой стала Александра Морозова (призерка ультрамарафона Comrades-2025). За победу Морозова и Реунков получили по автомобилю.

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Алексей Реунков – 2:18:36 Сергей Назаров – 2:30:54 Сергей Холин – 2:34:22

42,2 км, женщины

21,1 км, мужчины

21,1 км, женщины

Сусанна Хажиева – 1:19:30 Елена Самигулина – 1:22:24 Екатерина Чеклецова – 1:26:40

10 км, мужчины

Евгений Ушаков – 32:01 Андрей Ищенко – 32:32 Павел Устюгов – 33:12

10 км, женщины

Марина Афанасьева – 37:08 Елизавета Егорова – 37:32 Эльнара Валиуллина – 37:46

5 км, мужчины

Никита Павлов – 15:38 Артур Хамзин – 15:42 Петр Швецов – 15:49

5 км, женщины

Анастасия Садыкова – 17:44 Татьяна Курамшина – 17:56 Александра Польшина – 18:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .