Реунков и Морозова выиграли Челябинский марафон
24 августа в Челябинске прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 1 км.
Победителем марафона стал Алексей Реунков, который в этом сезоне уже пробежал два марафона: Казанский и «Белые ночи» в Санкт-Петербурге. Среди женщин первой стала Александра Морозова (призерка ультрамарафона Comrades-2025). За победу Морозова и Реунков получили по автомобилю.
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Алексей Реунков – 2:18:36
Сергей Назаров – 2:30:54
Сергей Холин – 2:34:22
42,2 км, женщины
Александра Морозова – 2:41:43
Алина Прокопьева – 2:45:29
Ирина Шевченко – 2:46:17
21,1 км, мужчины
Никита Павлов – 1:08:43
Петр Швецов – 1:09:04
Азамат Фаттахов – 1:09:41
21,1 км, женщины
Сусанна Хажиева – 1:19:30
Елена Самигулина – 1:22:24
Екатерина Чеклецова – 1:26:40
10 км, мужчины
Евгений Ушаков – 32:01
Андрей Ищенко – 32:32
Павел Устюгов – 33:12
10 км, женщины
Марина Афанасьева – 37:08
Елизавета Егорова – 37:32
Эльнара Валиуллина – 37:46
5 км, мужчины
Никита Павлов – 15:38
Артур Хамзин – 15:42
Петр Швецов – 15:49
5 км, женщины
Анастасия Садыкова – 17:44
Татьяна Курамшина – 17:56
Александра Польшина – 18:51
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.