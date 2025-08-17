Ринас Ахмадеев и Елена Седова стали победителями забега «Садовое кольцо». Всего старт собрал более 30 000 участников
17 августа по Садовому кольцу в Москве прошел бесплатный забег «Садовое кольцо» на дистанциях 16, 10 км. Старты на дистанциях 5 и 3 км прошли в несоревновательном формате.
Победители на дистанции 16 км получили по 10 соток от проекта «Мой Гектар».
Результаты победителей и призеров:
16 км, мужчины
Ринас Ахмадеев – 45:56
Алексей Трошкин – 47:41
Артур Зайнуллин – 50:03
16 км, женщины
Елена Седова – 54:46
Софья Каменева – 55:14
Анастасия Слепнева – 57:11
Свой результат можно посмотреть на сайте организатора.
Всего участие приняли более 30 000 атлетов. 11 000 спортсменов пробежали дистанцию на результат, остальные участники выбрали любительский формат и бежали без чипа. По данным Дептранса Москвы, забег на время вошел в Книгу рекордов России как «самый массовый бесплатный старт по Садовому кольцу»