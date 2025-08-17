  • Спортс
  • Ринас Ахмадеев и Елена Седова стали победителями забега «Садовое кольцо». Всего старт собрал более 30 000 участников
0

Ринас Ахмадеев и Елена Седова стали победителями забега «Садовое кольцо». Всего старт собрал более 30 000 участников

17 августа по Садовому кольцу в Москве прошел бесплатный забег «Садовое кольцо» на дистанциях 16, 10 км. Старты на дистанциях 5 и 3 км прошли в несоревновательном формате.

Победители на дистанции 16 км получили по 10 соток от проекта «Мой Гектар».

Результаты победителей и призеров:

16 км, мужчины

  1. Ринас Ахмадеев – 45:56

  2. Алексей Трошкин – 47:41

  3. Артур Зайнуллин – 50:03

16 км, женщины

  1. Елена Седова – 54:46

  2. Софья Каменева – 55:14

  3. Анастасия Слепнева – 57:11

Свой результат можно посмотреть на сайте организатора.

Всего участие приняли более 30 000 атлетов. 11 000 спортсменов пробежали дистанцию на результат, остальные участники выбрали любительский формат и бежали без чипа. По данным Дептранса Москвы, забег на время вошел в Книгу рекордов России как «самый массовый бесплатный старт по Садовому кольцу»

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Дептранс Москвы
