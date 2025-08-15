Елена Седова проведет бесплатную тренировку в «Беговом центре» в Лужниках. Занятие пройдет 18 августа

18 августа в «Беговом центре» в Лужниках Елена Седова (4-кратная чемпионка России и МСМК) проведет бесплатную тренировку, которая будет состоять из разминки, пробежки, силовых упражнений и заминки.

Тренировка начнется в 19:30. Необходима предварительная регистрация на сайте организатора .

«Беговой центр» работает с 7:00 до 22:00 на буднях и с 7:00 до 13:00 по выходным. В спортивном пространстве можно побегать на стадионе, позаниматься ОФП и растяжкой. Пользоваться раздевалками и камерами хранения можно бесплатно по записи через сайт .

