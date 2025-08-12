Открылась регистрация на кроссы «Лисья гора» и «Быстрый пёс» в Битцевском лесу

4 октября в Битцевском лесу в Москве пройдет кросс «Быстрый пёс» (18+) на дистанции 2 км. Забег проводится по грунту по круговой трассе вместе с собакой.

Стоимость слота составляет 2000 рублей. Регистрация проходит на сайте организатора .

5 октября состоится кросс «Лисья гора» (18+) на дистанциях от 2 до 8 км. Также пройдет эстафета среди смешанных команд, где 4 атлета бегут 1 км. Дистанции зависят от возрастной группы и пола: женщины 18-19 лет пробегут 2 км, мужчины 18-19 лет – 4 км, женщины 35 лет и старше – 4 км, мужчины 35 лет и старше, а также женщины 20-24 лет – 6 км, мужчины 20-34 лет – 8 км.

Трасса грунтовая, на дистанции могут встречаться лужи и грязь.

Стоимость слота составляет для юношей и девушек 18-19 лет составляет 1000 рублей, для мужчин и женщин старше 20 лет – 2000 рублей. При наличии свободных слотов возможна регистрация в день старта.

Регистрация проходит на сайте организатора .