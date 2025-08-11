Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
9 и 10 августа в Москве прошел фестиваль спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226».
В субботу 9 августа в гребном канале в Крылатском состоялись заплывы на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также в первый день прошли детские забеги на дистанциях 500 и 1000 м и Детский Кубок ФТР, мужские и женские забеги на дистанции 5 км.
В воскресенье 10 августа участники соревновались на следующих дистанциях:
«железная» (226 км), где плавание составило 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);
«полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).
В рамках фестиваля спорта прошел чемпионат России на стандартной (олимпийской) дистанции, ЧР на длинной (226 км) дистанции и ЧР по триатлон-эстафете (2 мужчины и 2 женщины).
Чемпионами России на длинной дистанции стали Илья Прасолов и Мария Гостева, на средней дистанции – Григорий Антипов и Диана Исакова, на триатлон-эстафете – команда «Волгоградская область-1» (Георгий Клименко, Татьяна Баскакова, Денис Колобродов, Валентина Рясова).
Результаты победителей и призеров:
226 км, мужчины
Григорий Навроцкий – 8:43:25
Александр Халаманов – 9:03:25
Максим Тюрин – 9:14:11
226 км, женщины
Анна Бойкова – 10:14:42
Алла Трошина – 10:23:31
Мария Малышева – 10:36:50
113 км, мужчины
Евгений Тихонин – 3:58:44
Семен Пивоваров – 4:01:43
Никита Хабаров – 4:06:34
113 км, женщины
Антонина Фаустова – 4:35:35
Мария Курченко – 4:35:57
Марина Колескина – 4:46:17
Забег, 5 км, мужчины
Алексей Трошкин – 14:35
Иван Поленин – 15:16
Александр Селезнев – 15:27
Забег, 5 км, женщины
Юлия Конякина – 16:53
Валентина Ермолаева – 17:19
Юлия Зубарева – 17:51
Заплывы, одна морская миля, мужчины
Арсений Сироткин – 24:40
Виссарион Шалыгин – 25:12
Дмитрий Сорокин – 26:01
Заплывы, одна морская миля, женщины
Дарья Суслова – 27:04
Екатерина Голофаст – 27:27
Юлия Лемке – 29:29
Заплывы, две морские мили, мужчины
Альберт Маннанов – 45:51
Антон Санников – 51:40
Евгений Рыжов – 51:43
Заплывы, две морские мили, женщины
Мария Левданская – 53:52
Мария Бендер – 57:27
Юлия Громова – 57:34
Результаты всех участников доступны на сайте организатора.