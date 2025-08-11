Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»

9 и 10 августа в Москве прошел фестиваль спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226».

В субботу 9 августа в гребном канале в Крылатском состоялись заплывы на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также в первый день прошли детские забеги на дистанциях 500 и 1000 м и Детский Кубок ФТР, мужские и женские забеги на дистанции 5 км.

В воскресенье 10 августа участники соревновались на следующих дистанциях:

«железная» (226 км), где плавание составило 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);

«полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).

В рамках фестиваля спорта прошел чемпионат России на стандартной (олимпийской) дистанции, ЧР на длинной (226 км) дистанции и ЧР по триатлон-эстафете (2 мужчины и 2 женщины).

Чемпионами России на длинной дистанции стали Илья Прасолов и Мария Гостева , на средней дистанции – Григорий Антипов и Диана Исакова , на триатлон-эстафете – команда «Волгоградская область-1» (Георгий Клименко, Татьяна Баскакова, Денис Колобродов, Валентина Рясова ).

Результаты победителей и призеров:

226 км, мужчины

Григорий Навроцкий – 8:43:25 Александр Халаманов – 9:03:25 Максим Тюрин – 9:14:11

226 км, женщины

Анна Бойкова – 10:14:42 Алла Трошина – 10:23:31 Мария Малышева – 10:36:50

113 км, мужчины

Евгений Тихонин – 3:58:44 Семен Пивоваров – 4:01:43 Никита Хабаров – 4:06:34

113 км, женщины

Антонина Фаустова – 4:35:35 Мария Курченко – 4:35:57 Марина Колескина – 4:46:17

Забег, 5 км, мужчины

Алексей Трошкин – 14:35 Иван Поленин – 15:16 Александр Селезнев – 15:27

Забег, 5 км, женщины

Юлия Конякина – 16:53 Валентина Ермолаева – 17:19 Юлия Зубарева – 17:51

Заплывы, одна морская миля, мужчины

Арсений Сироткин – 24:40 Виссарион Шалыгин – 25:12 Дмитрий Сорокин – 26:01

Заплывы, одна морская миля, женщины

Дарья Суслова – 27:04 Екатерина Голофаст – 27:27 Юлия Лемке – 29:29

Заплывы, две морские мили, мужчины

Альберт Маннанов – 45:51 Антон Санников – 51:40 Евгений Рыжов – 51:43

Заплывы, две морские мили, женщины

Мария Левданская – 53:52 Мария Бендер – 57:27 Юлия Громова – 57:34

Результаты всех участников доступны на сайте организатора .