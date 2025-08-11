  • Спортс
  • Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»

9 и 10 августа в Москве прошел фестиваль спорта «ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА 226». 

В субботу 9 августа в гребном канале в Крылатском состоялись заплывы на дистанциях 1 морская миля (1,852 км) и 2 морские мили (3,704 км). Также в первый день прошли детские забеги на дистанциях 500 и 1000 м и Детский Кубок ФТР, мужские и женские забеги на дистанции 5 км. 

В воскресенье 10 августа участники соревновались на следующих дистанциях:

  • «железная» (226 км), где плавание составило 3,8 км (1 круг), велогонка – 180 км (3,5 круга) и бег – 42,2 км (4 круга);

  • «полужелезная» (113 км), где плавательный этап – 1,9 км (1 круг), велогонка – 90 км (2,5 круга) и бег – 21,1 км (2 круга).

В рамках фестиваля спорта прошел чемпионат России на стандартной (олимпийской) дистанции, ЧР на длинной (226 км) дистанции и ЧР по триатлон-эстафете (2 мужчины и 2 женщины).

Чемпионами России на длинной дистанции стали Илья Прасолов и Мария Гостева, на средней дистанции – Григорий Антипов и Диана Исакова, на триатлон-эстафете – команда «Волгоградская область-1» (Георгий Клименко, Татьяна Баскакова, Денис Колобродов, Валентина Рясова).

Результаты победителей и призеров:

226 км, мужчины

  1. Григорий Навроцкий – 8:43:25

  2. Александр Халаманов – 9:03:25

  3. Максим Тюрин – 9:14:11

226 км, женщины

  1. Анна Бойкова – 10:14:42

  2. Алла Трошина – 10:23:31

  3. Мария Малышева – 10:36:50

113 км, мужчины

  1. Евгений Тихонин – 3:58:44

  2. Семен Пивоваров – 4:01:43

  3. Никита Хабаров – 4:06:34

113 км, женщины

  1. Антонина Фаустова – 4:35:35

  2. Мария Курченко – 4:35:57

  3. Марина Колескина – 4:46:17

Забег, 5 км, мужчины

  1. Алексей Трошкин – 14:35

  2. Иван Поленин – 15:16

  3. Александр Селезнев – 15:27

Забег, 5 км, женщины

  1. Юлия Конякина – 16:53

  2. Валентина Ермолаева – 17:19

  3. Юлия Зубарева – 17:51

Заплывы, одна морская миля, мужчины

  1. Арсений Сироткин – 24:40

  2. Виссарион Шалыгин – 25:12

  3. Дмитрий Сорокин – 26:01

Заплывы, одна морская миля, женщины

  1. Дарья Суслова – 27:04

  2. Екатерина Голофаст – 27:27

  3. Юлия Лемке – 29:29

Заплывы, две морские мили, мужчины

  1. Альберт Маннанов – 45:51

  2. Антон Санников – 51:40

  3. Евгений Рыжов – 51:43

Заплывы, две морские мили, женщины

  1. Мария Левданская – 53:52

  2. Мария Бендер – 57:27

  3. Юлия Громова – 57:34

 Результаты всех участников доступны на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
