0

Более 5500 атлетов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»

10 августа в Екатеринбурге прошел марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км (можно было бежать также в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км и 1 км. 

Маршрут дистанций прошел по историческому центру, участники бежали мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», где и находится граница двух континентов, а также мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови.

Победителем марафона стал Иван Горланов (МС по лыжным гонкам), среди женщин первой прибежала Анна Тангова (МС, чемпионка Европы по кроссу среди клубных команд).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

  1. Иван Горланов – 2:18:12

  2. Александр Бутрамеев – 2:31:16

  3. Артем Забалуев – 2:33:49

42,2 км, женщины

  1. Анна Тангова – 2:53:24

  2. Анна Алешкина – 3:00:29

  3. Анастасия Игнатьева – 3:05:11

21,1 км, мужчины

  1. Евгений Толстопятов – 1:09:04

  2. Андрей Миняков – 1:09:29

  3. Константин Усольцев – 1:09:53

21,1 км, женщины

  1. Мария Бережная – 1:20:39

  2. Светлана Воробьева – 1:26:49

  3. Валерия Мельник – 1:30:34

10 км, мужчины

  1. Виктор Захаров – 32:01

  2. Владислав Киселев – 32:06

  3. Андрей Брызгалов – 32:09

10 км, женщины

  1. Эльнара Валиуллина – 37:18

  2. Кристина Дюпина – 38:17

  3. Елизавета Ярыгина – 38:58

3 км, мужчины

  1. Александр Антонов – 8:46

  2. Павел Саркеев – 8:48

  3. Евгений Штейников – 8:56

3 км, женщины

  1. Павла Шилина – 11:16

  2. Мария Рубель – 11:36

  3. Оля Юдина – 11:46

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Пересечь два континента в беговых кроссовках: все про международный марафон «Европа-Азия»

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Марафон
Календарь стартов
Забег
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Счастье не за горами: зачем бежать Пермский марафон?
11 мая, 13:18
Пересечь два континента в беговых кроссовках: все про международный марафон «Европа-Азия»
6 мая, 17:40
Главные новости
Александр Панжинский проведет бесплатную открытую тренировку в «Беговом центре» в «Лужниках». Она состоится 11 августа
8 августа, 08:50
Андрей Янович выиграл Сибирский международный марафон. Он обогнал кенийца Джеффри Биргена на последних метрах
2 августа, 08:37
Открылась регистрация на Гатчинский полумарафон. Старт пройдет 9 ноября
11 августа, 15:32
Побит рекорд России на ультрамарафонской гонке на выбывание Biotropika Ultra Trail. Иван Заборский пробежал 106 кругов или 710,8 км
4829 июля, 20:12
Тренер Иван Матюшов: «Я сейчас пишу треки про плавание, планируем не только про него. Надеюсь, уклон в медиа будет продуктивным»
22 июля, 08:57
Тренер Иван Матюшов о съемках видео для соцсетей: «Я рассматривал страницу как резюме. Вдруг придется устраиваться на новую работу – а тут у меня будет такая визитная карточка»
22 июля, 08:43
«Белые ночи». Озбилен и Джалета одержали победы, Александрова – 3-я, Миншин – 6-й, Бабиков – 14-й
45 июля, 21:43
Ахмадеев о победе на 10 км на марафоне «Белые ночи»: «Приятно вернуться в Санкт-Петербург за дублем. У меня все получилось»
5 июля, 19:45
Ахмадеев и Аплачкина выиграли забег на 10 км на марафоне «Белые ночи»
5 июля, 18:12
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на марафоне «Белые ночи». На старт выйдут Реунков, Дмитриева, Александрова, а также атлеты из Китая, Кении и Эфиопии
30 июня, 18:32
Ко всем новостям
Последние новости
Открылась регистрация на заплыв серии X-WATERS в Казахстане. Старт пройдет 7-9 августа 2026 года
вчера, 19:05
Соревнования по экстремальному триатлону Wild Siberia 2026 перенесены на июнь
вчера, 17:13
Григорий Навроцкий и Анна Бойкова стали победителями «железной» дистанции на соревнованиях «ЛИГА ТРИАТЛОНА IRONSTAR МОСКВА 226»
вчера, 08:42
Ринас Ахмадеев и Елена Седова выиграли полумарафон в рамках «Забега 2030». Старт прошел в Москве 10 августа
10 августа, 16:29
Около 400 спортсменов приняли участие в легкоатлетических соревнованиях «Гатчинская дорожка»
10 августа, 16:06
Александр Кошелев и Мария Меньшикова-Горская стали победителями Рыбинского полумарафона «Великий хлебный путь»
10 августа, 14:20
Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»
9 августа, 21:48
В Москве снова пройдет забег по Садовому кольцу. Бесплатный старт состоится 17 августа
7 августа, 16:46
Более 1000 спортсменов приняли участие в велогонке Cyclingrace, которая прошла 2 и 3 августа в Рузе
44 августа, 16:44
Константин Мансуров и Ксения Душкова стали победителями ультрамарафона на дистанции 100 км на спортивно-музыкальном фестивале MMK WILD FEST
3 августа, 19:44