Более 5500 атлетов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»
10 августа в Екатеринбурге прошел марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км (можно было бежать также в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км и 1 км.
Маршрут дистанций прошел по историческому центру, участники бежали мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», где и находится граница двух континентов, а также мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови.
Победителем марафона стал Иван Горланов (МС по лыжным гонкам), среди женщин первой прибежала Анна Тангова (МС, чемпионка Европы по кроссу среди клубных команд).
Результаты победителей и призеров:
42,2 км, мужчины
Иван Горланов – 2:18:12
Александр Бутрамеев – 2:31:16
Артем Забалуев – 2:33:49
42,2 км, женщины
Анна Тангова – 2:53:24
Анна Алешкина – 3:00:29
Анастасия Игнатьева – 3:05:11
21,1 км, мужчины
Евгений Толстопятов – 1:09:04
Андрей Миняков – 1:09:29
Константин Усольцев – 1:09:53
21,1 км, женщины
Мария Бережная – 1:20:39
Светлана Воробьева – 1:26:49
Валерия Мельник – 1:30:34
10 км, мужчины
Виктор Захаров – 32:01
Владислав Киселев – 32:06
Андрей Брызгалов – 32:09
10 км, женщины
Эльнара Валиуллина – 37:18
Кристина Дюпина – 38:17
Елизавета Ярыгина – 38:58
3 км, мужчины
Александр Антонов – 8:46
Павел Саркеев – 8:48
Евгений Штейников – 8:56
3 км, женщины
Павла Шилина – 11:16
Мария Рубель – 11:36
Оля Юдина – 11:46
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Пересечь два континента в беговых кроссовках: все про международный марафон «Европа-Азия»