Более 5500 атлетов приняли участие в марафоне «Европа-Азия»

10 августа в Екатеринбурге прошел марафон «Европа-Азия». Участники соревновались на дистанциях 42,2 км (можно было бежать также в составе эстафетной команды), 21,1 км, 10 км, 3 км и 1 км.

Маршрут дистанций прошел по историческому центру, участники бежали мимо Ельцин-центра, Оперного театра, стелы «Европа-Азия», где и находится граница двух континентов, а также мимо памятников Ленину и маршалу Жукову, Храма-на-Крови.

Победителем марафона стал Иван Горланов (МС по лыжным гонкам), среди женщин первой прибежала Анна Тангова (МС, чемпионка Европы по кроссу среди клубных команд).

Результаты победителей и призеров:

42,2 км, мужчины

Иван Горланов – 2:18:12 Александр Бутрамеев – 2:31:16 Артем Забалуев – 2:33:49

42,2 км, женщины

Анна Тангова – 2:53:24 Анна Алешкина – 3:00:29 Анастасия Игнатьева – 3:05:11

21,1 км, мужчины

Евгений Толстопятов – 1:09:04 Андрей Миняков – 1:09:29 Константин Усольцев – 1:09:53

21,1 км, женщины

Мария Бережная – 1:20:39 Светлана Воробьева – 1:26:49 Валерия Мельник – 1:30:34

10 км, мужчины

Виктор Захаров – 32:01 Владислав Киселев – 32:06 Андрей Брызгалов – 32:09

10 км, женщины

Эльнара Валиуллина – 37:18 Кристина Дюпина – 38:17 Елизавета Ярыгина – 38:58

3 км, мужчины

Александр Антонов – 8:46 Павел Саркеев – 8:48 Евгений Штейников – 8:56

3 км, женщины

Павла Шилина – 11:16 Мария Рубель – 11:36 Оля Юдина – 11:46

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Пересечь два континента в беговых кроссовках: все про международный марафон «Европа-Азия»