Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»

С 9 по 10 августа в Казани (Республика Татарстан) прошел забег «Ночная Казань». Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км. 

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

  1. Артем Попов – 29:11

  2. Никита Калганов – 30:13

  3. Олег Ильин – 30:19

10 км, женщины

  1. Дина Александрова – 33:05

  2. Анна Тропина – 33:45

  3. Ульяна Андреева – 35:03

5 км, мужчины

  1. Константин Плохотников – 14:33

  2. Антон Кулятин – 14:59

  3. Алексей Краснов – 15:19

5 км, женщины

  1. Ульяна Андреева – 17:09

  2. Елена Сергеева – 17:17

  3. Александра Вдовина – 17:26

Смотреть результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

