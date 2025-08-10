Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»

С 9 по 10 августа в Казани (Республика Татарстан) прошел забег «Ночная Казань». Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км.

Результаты победителей и призеров:

10 км, мужчины

Артем Попов – 29:11 Никита Калганов – 30:13 Олег Ильин – 30:19

10 км, женщины

Дина Александрова – 33:05 Анна Тропина – 33:45 Ульяна Андреева – 35:03

5 км, мужчины

Константин Плохотников – 14:33 Антон Кулятин – 14:59 Алексей Краснов – 15:19

5 км, женщины

Ульяна Андреева – 17:09 Елена Сергеева – 17:17 Александра Вдовина – 17:26

Смотреть результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .