Артем Попов и Дина Александрова выиграли забег «Ночная Казань»
С 9 по 10 августа в Казани (Республика Татарстан) прошел забег «Ночная Казань». Участники соревновались на дистанциях 5 и 10 км.
Результаты победителей и призеров:
10 км, мужчины
Артем Попов – 29:11
Никита Калганов – 30:13
Олег Ильин – 30:19
10 км, женщины
Дина Александрова – 33:05
Анна Тропина – 33:45
Ульяна Андреева – 35:03
5 км, мужчины
Константин Плохотников – 14:33
Антон Кулятин – 14:59
Алексей Краснов – 15:19
5 км, женщины
Ульяна Андреева – 17:09
Елена Сергеева – 17:17
Александра Вдовина – 17:26
Смотреть результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
