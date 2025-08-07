В Москве снова пройдет забег по Садовому кольцу. Бесплатный старт состоится 17 августа
17 августа в Москве пройдет бесплатный забег «Садовое кольцо» (0+) на дистанциях 16, 10, 5 и 3 км.
Атлетам доступны два формата участия:
соревновательный с чипом хронометража (нужна медицинская справка);
любительский на дистанциях 3 и 5 км, где можно бежать в комфортном темпе.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RunMsk
