Ринас Ахмадеев снова планирует бить рекорд на дистанции 30 км на забеге «Пушкин – Санкт-Петербург»

7 сентября пройдет 98-й пройдет марафон «Пушкин – Санкт-Петербург». Помимо основной дистанции 42,2 км, участникам также доступны дистанции: 30, 10 и 5 км. В рамках забегов пройдет Кубок России по марафону.

С 1988 года на дистанции 30 км стоит рекорд Леонида Тихонова (МСМК и чемпион мира по горному бегу), атлет пробежал эту дистанцию за 1:29:55. Ринас Ахмадеев уже пытался установить новый рекорд в 2024 году, но ему не хватило 1 минуты и 12 секунд. «Мне было интересно в прошлом году посмотреть как организм в целом отреагирует на тридцатку. Я уже знаю, что меня ждет в этом году», – делился Ахмадеев в интервью на канале «Нелегкая атлетика».

Также атлет рассказал, что побить рекорд на дистанции 30 км – его главная цель в этом году.