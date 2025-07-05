Более тысячи атлетов приняли участие в Ивановском полумарафоне «Красная нить»

5 июля в Иванове прошел полумарафон «Красная нить» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Игорь Фадин – 1:13:37 Дмитрий Травкин – 1:13:42 Сергей Князевский – 1:14:05

21,1 км, женщины

Надежда Сизова – 1:21:21 Александра Любалина – 1:26:23 Юлия Щукина – 1:28:22

10 км, мужчины

Иван Шапаев – 33:07 Илья Кузаев – 33:36 Артем Масюк – 33:43

10 км, женщины

Мария Журавлева – 36:10 Алена Краснушкина – 39:02 Анастасия Зяблицева – 40:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

Организаторы сообщили , что по просьбе Администрации Иванова не смогли провести забеги на дистанциях 5 км, 600 м, 300 м, «Забег безграничных возможностей» и детский фан-ран. Подробнее написали в этой новости.