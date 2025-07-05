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Более тысячи атлетов приняли участие в Ивановском полумарафоне «Красная нить»

5 июля в Иванове прошел полумарафон «Красная нить» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Игорь Фадин – 1:13:37

  2. Дмитрий Травкин – 1:13:42

  3. Сергей Князевский – 1:14:05

21,1 км, женщины

  1. Надежда Сизова – 1:21:21

  2. Александра Любалина – 1:26:23

  3. Юлия Щукина – 1:28:22

10 км, мужчины

  1. Иван Шапаев – 33:07

  2. Илья Кузаев – 33:36

  3. Артем Масюк – 33:43

10 км, женщины

  1. Мария Журавлева – 36:10

  2. Алена Краснушкина – 39:02

  3. Анастасия Зяблицева – 40:28

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Организаторы сообщили, что по просьбе Администрации Иванова не смогли провести забеги на дистанциях 5 км, 600 м, 300 м, «Забег безграничных возможностей» и детский фан-ран. Подробнее написали в этой новости.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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