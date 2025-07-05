Более тысячи атлетов приняли участие в Ивановском полумарафоне «Красная нить»
5 июля в Иванове прошел полумарафон «Красная нить» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Помимо основной дистанции 21,1 км, участники также соревновались на дистанции 10 км.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Игорь Фадин – 1:13:37
Дмитрий Травкин – 1:13:42
Сергей Князевский – 1:14:05
21,1 км, женщины
Надежда Сизова – 1:21:21
Александра Любалина – 1:26:23
Юлия Щукина – 1:28:22
10 км, мужчины
Иван Шапаев – 33:07
Илья Кузаев – 33:36
Артем Масюк – 33:43
10 км, женщины
Мария Журавлева – 36:10
Алена Краснушкина – 39:02
Анастасия Зяблицева – 40:28
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Организаторы сообщили, что по просьбе Администрации Иванова не смогли провести забеги на дистанциях 5 км, 600 м, 300 м, «Забег безграничных возможностей» и детский фан-ран. Подробнее написали в этой новости.