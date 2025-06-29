Омар Худиев и Екатерина Чеклецова стали победителями дистанции 50 км трейлового фестиваля Arkhyz Wild Trail 2025

28 и 29 июня в поселке Романтик (Карачаево-Черкесия) прошел трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2025.

Участникам были доступны два формата забега: однодневная гонка на дистанциях 15 км, 19 км, 30 км, 40 км, 50 км и 65 км и двухдневная на дистанциях 33 км, 70 км и 115 км (спортсмены могли отдыхать и продолжать дистанцию после сна).

Первыми на дистанции 50 км стали Омар Худиев (5:31:43) и Екатерина Чеклецова (7:25:25), на дистанции 40 км – Дмитрий Билитенко (5:06:03) и Ольга Сорокина (6:17:46), на дистанции 30 км – Алексей Береснев (3:19:49) и Мария Неверова (4:14:52), на дистанции 19 км – Эрхан Бысыин (1:50:23) и Виктория Калинина (2:03:48) , на дистанции 15 км – Роман Бондаренко (1:13:23) и Татьяна Соколова (1:25:27).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .

Новость будет обновляться, так как лидеры не всех дистанций еще добежали. Также в связи с ухудшением погодных условий закрыли Петлю 65. 50 лидеров продолжили дистанцию дальше, остальные побежали по сокращенному маршруту.

Трейловый фестиваль в Архызе. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия и отзывы участников