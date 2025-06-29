  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • Омар Худиев и Екатерина Чеклецова стали победителями дистанции 50 км трейлового фестиваля Arkhyz Wild Trail 2025
0

Омар Худиев и Екатерина Чеклецова стали победителями дистанции 50 км трейлового фестиваля Arkhyz Wild Trail 2025

28 и 29 июня в поселке Романтик (Карачаево-Черкесия) прошел трейловый фестиваль Arkhyz Wild Trail 2025. 

Участникам были доступны два формата забега: однодневная гонка на дистанциях 15 км, 19 км, 30 км, 40 км, 50 км и 65 км и двухдневная на дистанциях 33 км, 70 км и 115 км (спортсмены могли отдыхать и продолжать дистанцию после сна).

Первыми на дистанции 50 км стали Омар Худиев (5:31:43) и Екатерина Чеклецова (7:25:25), на дистанции 40 км – Дмитрий Билитенко (5:06:03) и Ольга Сорокина (6:17:46), на дистанции 30 км – Алексей Береснев (3:19:49) и Мария Неверова (4:14:52), на дистанции 19 км – Эрхан Бысыин (1:50:23) и Виктория Калинина (2:03:48) , на дистанции 15 км – Роман Бондаренко (1:13:23) и Татьяна Соколова (1:25:27).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Новость будет обновляться, так как лидеры не всех дистанций еще добежали. Также в связи с ухудшением погодных условий закрыли Петлю 65. 50 лидеров продолжили дистанцию дальше, остальные побежали по сокращенному маршруту.

Трейловый фестиваль в Архызе. Главное о старте: трасса и дистанции, стоимость участия и отзывы участников

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
Трейлраннинг
Календарь стартов
любительский спорт
Бег
Забег
Ультрамарафон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Материалы по теме
Открылась регистрация на Sport-Marafon Fest 2026. Трейловые забеги, велозабеги, соревнования по ориентированию и рогейну пройдут с 11 по 14 июня
419 июня, 17:13
Дамей Конджария и Анастасия Перевозчикова стали победителями ультрамарафона Grand Kislovodsk
3 мая, 12:38
Трейловый фестиваль от Wild Trail на «Розе Хутор»: взглянуть на известный курорт под другим углом
16 апреля, 14:50
Забег DAGESTAN WILD TRAIL: в поисках беговых приключений, уникальной красоты и атмосферы
131 марта, 07:20
Главные новости
Киберспортсмена выгнали из клуба Cloud9 за пьяные домогательства. Он был лицом кампании, пропагандирующей ЗОЖ среди спортсменов
25 июня, 14:00Киберспорт
2 000 участников забега спортивной программы ПМЭФ собрали 20 000 литров топлива G-Drive для фонда, работающего с тяжелобольными детьми
19 июня, 15:00Реклама
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Ко всем новостям
Последние новости
Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями дистанции 113 км на фестивале спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025
18 минут назад
Сергей Колесов и Анна Ильина стали победителями Балтийского трейла
вчера, 20:57
Более 200 спортсменов приняли участие в заплыве Swimcup на Волге
вчера, 18:47
Садиков и Шамсутдинова стали победителями дистанции 20 км на Лениногорском трейле. Новый старт серии Timerman прошел 28 июня
вчера, 12:53
В Екатеринбурге пройдет фестиваль спорта IRONSTAR EKATERINBURG 2025
25 июня, 14:05
Антон Бабиков и Александр Панжинский пробежали «Ночной забег» в Москве. Бабиков стал девятым
22 июня, 15:50
Более 700 атлетов приняли участие в трейловом забеге City Trail, который прошел 22 июня в Бутовском лесопарке
22 июня, 12:54
Ринас Ахмадеев и Светлана Аплачкина стали победителями «Ночного забега»
21 июня, 20:10
Более 200 спортсменов приняли участие в соревнованиях по свимрану COME ON SWIMRUN 2025
21 июня, 17:52
Навиль Шаймухаметов и Елена Носкова выиграли ультрамарафон Teberda Trail-1. Старт прошел 21 июня в Карачаево-Черкесии
21 июня, 14:31