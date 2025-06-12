Константин Соколов и Алена Малышева стали победителями полумарафона «Здорово, Кострома!»
В четверг 12 июня прошел полумарафон «Здорово, Кострома!» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.
Забег проходил мимо главных достопримечательностей Костромы: церкви Спаса в рядах, возрожденного Богоявленского собора, Ильинской церкви, памятника Ивану Сусанину.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Константин Соколов – 1:13:47
Алексей Галочкин – 1:14:42
Сергей Князевский – 1:14:49
21,1 км, женщины
Алена Малышева – 1:23:10
Елена Скоблина – 1:25:03
Екатерина Кошкина – 1:25:29
10 км, мужчины
Игорь Дорошенко – 33:19
Кирилл Сидоренко – 33:29
Станислав Юхнович – 33:48
10 км, женщины
Надежда Егорова – 38:33
Александра Цох – 39:01
Софья Любимцева – 39:05
5 км, мужчины
Никита Рубцов
Дмитрий Егоров
Кирилл Момотов
5 км, женщины
Александра Благородова
Татьяна Перепелицына
Ксения Тихонова
3 км, мужчины
Алексей Новоселов
Борис Морозкин
Кирилл Момотов
3 км, женщины
Дарья Осадчая
Елена Шнырева
Алина Курицина
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Время участников на дистанциях 5 и 3 км загрузится на сайт RussiaRunning чуть позже.
Забег в Костроме – в праздник 12 июня. Гид по старту с отзывами