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Константин Соколов и Алена Малышева стали победителями полумарафона «Здорово, Кострома!»

В четверг 12 июня прошел полумарафон «Здорово, Кострома!» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Забег проходил мимо главных достопримечательностей Костромы: церкви Спаса в рядах, возрожденного Богоявленского собора, Ильинской церкви, памятника Ивану Сусанину.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Константин Соколов – 1:13:47

  2. Алексей Галочкин – 1:14:42

  3. Сергей Князевский – 1:14:49

21,1 км, женщины

  1. Алена Малышева – 1:23:10

  2. Елена Скоблина – 1:25:03

  3. Екатерина Кошкина – 1:25:29

10 км, мужчины

  1. Игорь Дорошенко – 33:19

  2. Кирилл Сидоренко – 33:29

  3. Станислав Юхнович – 33:48

10 км, женщины

  1. Надежда Егорова – 38:33

  2. Александра Цох – 39:01

  3. Софья Любимцева – 39:05

5 км, мужчины

  1. Никита Рубцов 

  2. Дмитрий Егоров

  3. Кирилл Момотов

5 км, женщины

  1. Александра Благородова

  2. Татьяна Перепелицына

  3. Ксения Тихонова

3 км, мужчины

  1. Алексей Новоселов

  2. Борис Морозкин

  3. Кирилл Момотов

3 км, женщины

  1. Дарья Осадчая

  2. Елена Шнырева 

  3. Алина Курицина

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning. Время участников на дистанциях 5 и 3 км загрузится на сайт RussiaRunning чуть позже.

Забег в Костроме – в праздник 12 июня. Гид по старту с отзывами

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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