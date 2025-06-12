Константин Соколов и Алена Малышева стали победителями полумарафона «Здорово, Кострома!»

В четверг 12 июня прошел полумарафон «Здорово, Кострома!» от организаторов «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу». Участникам были доступны следующие дистанции: 3 км, 5 км, 10 км, 21,1 км.

Забег проходил мимо главных достопримечательностей Костромы: церкви Спаса в рядах, возрожденного Богоявленского собора, Ильинской церкви, памятника Ивану Сусанину.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Константин Соколов – 1:13:47 Алексей Галочкин – 1:14:42 Сергей Князевский – 1:14:49

21,1 км, женщины

Алена Малышева – 1:23:10 Елена Скоблина – 1:25:03 Екатерина Кошкина – 1:25:29

10 км, мужчины

Игорь Дорошенко – 33:19 Кирилл Сидоренко – 33:29 Станислав Юхнович – 33:48

10 км, женщины

Надежда Егорова – 38:33 Александра Цох – 39:01 Софья Любимцева – 39:05

5 км, мужчины

Никита Рубцов Дмитрий Егоров Кирилл Момотов

5 км, женщины

Александра Благородова Татьяна Перепелицына Ксения Тихонова

3 км, мужчины

Алексей Новоселов Борис Морозкин Кирилл Момотов

3 км, женщины

Дарья Осадчая Елена Шнырева Алина Курицина

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning . Время участников на дистанциях 5 и 3 км загрузится на сайт RussiaRunning чуть позже.

Забег в Костроме – в праздник 12 июня. Гид по старту с отзывами