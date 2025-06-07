Более 800 атлетов приняли участие в трейловых забегах Diginavis Иннополис 2025
7 июня в Иннополисе (город-наукоград в Республике Татарстан) прошел трейловый забег Diginavis Иннополис 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 3 км, 10 км, 20 км. Также прошел каникросс – забег с собаками на дистанции 3 км.
Участники бежали по Волжской тропе – это пешеходный маршрут длиной 350 км по берегу реки Волги.
Результаты победителей и призеров:
20 км, мужчины
Ренат Кашапов – 1:13:21
Сергей Антонов – 1:16:55
Константин Балтачев – 1:17:28
20 км, женщины
Юлия Ахтямова – 1:25:22
Мальвина Петрова – 1:29:20
Айгуль Зарипова – 1:30:34
10 км, мужчины
Илья Камаев – 36:57
Алмаз Сафиуллин – 38:57
Евгений Афонин – 39:09
10 км, женщины
Марина Бондаренко – 48:14
Аделя Грибова – 52:32
Лилия Закиева – 52:44
3 км, мужчины
Андрей Росляков –16:53
Айрат Гайнуллин – 18:23
Игорь Гришкин – 19:24
3 км, женщины
Алиса Пастухова – 20:35
Варвара Иванова – 22:49
Ольга Панфутова – 24:20
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.