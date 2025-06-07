Более 800 атлетов приняли участие в трейловых забегах Diginavis Иннополис 2025

7 июня в Иннополисе (город-наукоград в Республике Татарстан) прошел трейловый забег Diginavis Иннополис 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 3 км, 10 км, 20 км. Также прошел каникросс – забег с собаками на дистанции 3 км.

Участники бежали по Волжской тропе – это пешеходный маршрут длиной 350 км по берегу реки Волги.

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

Ренат Кашапов – 1:13:21 Сергей Антонов – 1:16:55 Константин Балтачев – 1:17:28

20 км, женщины

Юлия Ахтямова – 1:25:22 Мальвина Петрова – 1:29:20 Айгуль Зарипова – 1:30:34

10 км, мужчины

Илья Камаев – 36:57 Алмаз Сафиуллин – 38:57 Евгений Афонин – 39:09

10 км, женщины

Марина Бондаренко – 48:14 Аделя Грибова – 52:32 Лилия Закиева – 52:44

3 км, мужчины

Андрей Росляков –16:53 Айрат Гайнуллин – 18:23 Игорь Гришкин – 19:24

3 км, женщины

Алиса Пастухова – 20:35 Варвара Иванова – 22:49 Ольга Панфутова – 24:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .