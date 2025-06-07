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Более 800 атлетов приняли участие в трейловых забегах Diginavis Иннополис 2025

7 июня в Иннополисе (город-наукоград в Республике Татарстан) прошел трейловый забег Diginavis Иннополис 2025 от организаторов TIMERMAN. Участники соревновались на дистанциях 3 км, 10 км, 20 км. Также прошел каникросс – забег с собаками на дистанции 3 км.

Участники бежали по Волжской тропе – это пешеходный маршрут длиной 350 км по берегу реки Волги. 

Результаты победителей и призеров:

20 км, мужчины

  1. Ренат Кашапов – 1:13:21

  2. Сергей Антонов – 1:16:55

  3. Константин Балтачев – 1:17:28

20 км, женщины

  1. Юлия Ахтямова – 1:25:22

  2. Мальвина Петрова – 1:29:20

  3. Айгуль Зарипова – 1:30:34

10 км, мужчины

  1. Илья Камаев – 36:57

  2. Алмаз Сафиуллин – 38:57

  3. Евгений Афонин – 39:09

10 км, женщины

  1. Марина Бондаренко – 48:14

  2. Аделя Грибова – 52:32

  3. Лилия Закиева – 52:44

3 км, мужчины

  1. Андрей Росляков –16:53

  2. Айрат Гайнуллин – 18:23

  3. Игорь Гришкин – 19:24

3 км, женщины

  1. Алиса Пастухова – 20:35

  2. Варвара Иванова – 22:49

  3. Ольга Панфутова – 24:20

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Timerman
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