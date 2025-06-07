8 июня в Москве пройдет Красочный забег. Маршрут впервые изменился: старт – рядом с «Олимпийским», финиш – на Цветном бульваре

В Москве в 11-й раз пройдет Красочный забег, организованный командой «Беговое сообщество». Участники пробегут 5 км через 3 красочные зоны.

Маршрут забега впервые серьезно изменился, так как мероприятие стало частью Фестиваля ходьбы и бега «10 000 шагов», организованного Департаментом спорта города Москвы и Московским спортом. Старт забега расположен недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финиш – на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью.

Организаторы сообщают, что в этом году на старт забега планируют выйти более 10 000 бегунов. Красочный забег – больше праздник, чем соревнование. Это единственный старт организатора, на котором не используются чипы хронометража, а результаты фиксируются только у трех первых мужчин и женщин.