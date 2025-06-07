  • Спортс
  • Здоровье
  • Новости
  • 8 июня в Москве пройдет Красочный забег. Маршрут впервые изменился: старт – рядом с «Олимпийским», финиш – на Цветном бульваре
0

8 июня в Москве пройдет Красочный забег. Маршрут впервые изменился: старт – рядом с «Олимпийским», финиш – на Цветном бульваре

В Москве в 11-й раз пройдет Красочный забег, организованный командой «Беговое сообщество». Участники пробегут 5 км через 3 красочные зоны.

Маршрут забега впервые серьезно изменился, так как мероприятие стало частью Фестиваля ходьбы и бега «10 000 шагов», организованного Департаментом спорта города Москвы и Московским спортом. Старт забега расположен недалеко от спортивного комплекса «Олимпийский», а финиш – на Цветном бульваре рядом с Трубной площадью. 

Организаторы сообщают, что в этом году на старт забега планируют выйти более 10 000 бегунов. Красочный забег – больше праздник, чем соревнование. Это единственный старт организатора, на котором не используются чипы хронометража, а результаты фиксируются только у трех первых мужчин и женщин.

Опубликовала: Юля Пухкал
Источник: Беговое сообщество
Календарь стартов
любительский спорт
Забег
Бег
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Здоровье в Telegram
Главные новости
Выступающая в бодибилдинге Наталья Окишева оштрафована на 30 тысяч рублей за допинг
32 июня, 12:29
Владимир Никитин и Луиза Дмитриева выиграли полумарафон «Забег.РФ»
24 мая, 09:12
Россиянин Заборский победил в ультрамарафоне «6 дней Франции»
24 мая, 11:56
Победитель Казанского марафона Неделин про противостояние с Никитиным: «Почувствовал себя в роли жертвы, которая может вот-вот быть съедена»
14 мая, 08:41
Дмитрий Неделин и Джудит Чероно стали победителями Казанского марафона, Никитин и Ковалева – на втором месте
4 мая, 07:23
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Казанском марафоне
23 мая, 18:16
Открылась регистрация на «Ночной забег» в Москве. Старт пройдет 21 июня – по новой линейной трассе
30 апреля, 12:33
Африканские атлеты Тереза Гела и Дэйзи Рутто стали победителями Московского полумарафона, в национальном зачете – Артем Попов и Наталья Аристархова
127 апреля, 08:20
Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Московском полумарафоне. На старт выйдут Ахмадеев, Бякин, Киселев
522 апреля, 17:50
12 российских спортсменов финишировали 250 км на сложнейшем ультрамарафоне des Sables в Сахаре
212 апреля, 15:59
Ко всем новостям
Последние новости
Более 5000 спортсменов приняли участие в фестивале Sport-Marafon Fest 2025, который прошел с 6 по 8 июня в арт-парке «Никола-Ленивец»
сегодня, 07:55
Александра Морозова заняла второе место в ультрамарафоне Comrades. Николай Волков взял бронзу
1вчера, 10:46
Иван Панферов и Любовь Дубровская выиграли Красочный забег
вчера, 09:23
Более 800 атлетов приняли участие в трейловых забегах Diginavis Иннополис 2025
7 июня, 13:38
В Выксе пройдет беговая экскурсия RUTS. 6 июля участники пробегут 5 и 10 км
6 июня, 16:37
Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR SIRIUS SOCHI 2025. С 3 по 5 октября пройдут заплывы, забеги, соревнования по триатлону
2 июня, 13:53
Николай Ярошенко и Екатерина Шабалина стали победителями «полужелезной» дистанции на фестивале спорта IRONSTAR MINSK 2025
1 июня, 19:30
Около тысячи триатлетов приняли участие в соревнованиях «Большой Московский триатлон»
1 июня, 13:17
Леонид Емельянов и Екатерина Кошкина стали победителями Переславского полумарафона
1 июня, 12:12
Плохотников и Андреева выиграли на дистанции 4,2 км на «Зеленом марафоне» в Москве
31 мая, 11:52