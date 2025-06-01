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Леонид Емельянов и Екатерина Кошкина стали победителями Переславского полумарафона

1 июня в городе Переславль-Залесский (Ярославская область) прошел полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км.

Маршрут забегов проходил по старинным улицам Переславля-Залесского и мимо главных достопримечательностей: церкви Сорока мученников, «Дома Берендея», Никитского монастыря, Александровой горы. Также участники бежали по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Леонид Емельянов – 1:11:47

  2. Михаил Наумов – 1:14:12

  3. Артем Лутошкин – 1:15:23

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Кошкина – 1:24:02

  2. Елена Скоблина – 1:28:02

  3. Милена Калинина – 1:31:29

10 км, мужчины

  1. Даниил Авдеев – 33:46

  2. Кирилл Чиров – 34:40

  3. Никита Шулаев – 36:06

10 км, женщины

  1. Елена Токмакова – 43:06

  2. Мария Ржевцева – 43:19

  3. Полина Полетаева – 44:24

5 км, мужчины

  1. Анатолий Морозов – 15:56

  2. Егор Евсеев – 16:17

  3. Дмитрий Егоров – 16:28

5 км, женщины

  1. Елена Седова – 16:52

  2. Надежда Малахова – 18:44

  3. Карина Якубова – 20:45

3 км, мужчины

  1. Александр Селезнев – 9:15

  2. Максим Войтович – 9:41

  3. Никита Кондратьев – 9:44

3 км, женщины

  1. Арина Логинова – 11:34

  2. София Нарижная – 11:40

  3. Юлия Нарижная – 11:43

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.

Следующий старт серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» пройдет 12 июня в Костроме. Участникам доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Регистрация на полумарафон закончилась, на остальные дистанции еще есть слоты на сайте организатора.

Переславский полумарафон: испытание жарой и холмами. Гид по старту

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
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