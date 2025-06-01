Леонид Емельянов и Екатерина Кошкина стали победителями Переславского полумарафона
1 июня в городе Переславль-Залесский (Ярославская область) прошел полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км.
Маршрут забегов проходил по старинным улицам Переславля-Залесского и мимо главных достопримечательностей: церкви Сорока мученников, «Дома Берендея», Никитского монастыря, Александровой горы. Также участники бежали по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Леонид Емельянов – 1:11:47
Михаил Наумов – 1:14:12
Артем Лутошкин – 1:15:23
21,1 км, женщины
Екатерина Кошкина – 1:24:02
Елена Скоблина – 1:28:02
Милена Калинина – 1:31:29
10 км, мужчины
Даниил Авдеев – 33:46
Кирилл Чиров – 34:40
Никита Шулаев – 36:06
10 км, женщины
Елена Токмакова – 43:06
Мария Ржевцева – 43:19
Полина Полетаева – 44:24
5 км, мужчины
Анатолий Морозов – 15:56
Егор Евсеев – 16:17
Дмитрий Егоров – 16:28
5 км, женщины
Елена Седова – 16:52
Надежда Малахова – 18:44
Карина Якубова – 20:45
3 км, мужчины
Александр Селезнев – 9:15
Максим Войтович – 9:41
Никита Кондратьев – 9:44
3 км, женщины
Арина Логинова – 11:34
София Нарижная – 11:40
Юлия Нарижная – 11:43
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning.
Следующий старт серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» пройдет 12 июня в Костроме. Участникам доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Регистрация на полумарафон закончилась, на остальные дистанции еще есть слоты на сайте организатора.
Переславский полумарафон: испытание жарой и холмами. Гид по старту