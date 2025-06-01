Леонид Емельянов и Екатерина Кошкина стали победителями Переславского полумарафона

1 июня в городе Переславль-Залесский (Ярославская область) прошел полумарафон «Александровские версты». Участники соревновались на дистанциях 21,1 км, 10 км, 5 км, 3 км.

Маршрут забегов проходил по старинным улицам Переславля-Залесского и мимо главных достопримечательностей: церкви Сорока мученников, «Дома Берендея», Никитского монастыря, Александровой горы. Также участники бежали по дорожкам национального парка «Плещеево озеро» (особо охраняемая природная территория).

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Леонид Емельянов – 1:11:47 Михаил Наумов – 1:14:12 Артем Лутошкин – 1:15:23

21,1 км, женщины

Екатерина Кошкина – 1:24:02 Елена Скоблина – 1:28:02 Милена Калинина – 1:31:29

10 км, мужчины

Даниил Авдеев – 33:46 Кирилл Чиров – 34:40 Никита Шулаев – 36:06

10 км, женщины

Елена Токмакова – 43:06 Мария Ржевцева – 43:19 Полина Полетаева – 44:24

5 км, мужчины

Анатолий Морозов – 15:56 Егор Евсеев – 16:17 Дмитрий Егоров – 16:28

5 км, женщины

Елена Седова – 16:52 Надежда Малахова – 18:44 Карина Якубова – 20:45

3 км, мужчины

Александр Селезнев – 9:15 Максим Войтович – 9:41 Никита Кондратьев – 9:44

3 км, женщины

Арина Логинова – 11:34 София Нарижная – 11:40 Юлия Нарижная – 11:43

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте RussiaRunning .

Следующий старт серии «Фармэко – Бегом по Золотому кольцу» пройдет 12 июня в Костроме. Участникам доступны дистанции 3, 5, 10 и 21,1 км. Регистрация на полумарафон закончилась, на остальные дистанции еще есть слоты на сайте организатора .

Переславский полумарафон: испытание жарой и холмами. Гид по старту