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В Минске впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR MINSK 2025. Соревнования по триатлону, забеги и заплывы состоятся 31 мая и 1 июня

31 мая и 1 июня в Минске (Республика Беларусь) впервые пройдет фестиваль спорта IRONSTAR 113 MINSK 2025 (0+). В программе: соревнования по триатлону, заплывы и мужские, женские и детские забеги.

В субботу 31 мая состоятся заплывы в акватории Заславского водохранилища на дистанциях одна (1,93 км) и две (3,704 км) морские мили. Также в этот день атлеты посоревнуются на дистанции 5 км, бежать они будут вдоль береговой линии. Для детей пройдут забеги на дистанциях 500 и 1000 м.

В воскресенье 1 июня пройдут соревнования по триатлону на «олимпийской» (1,5 км плавание + 40 км велогонка + 10 км бег) и «полужелезной» (1,93 км плавание + 90 км велогонка + 21 км бег) дистанциях. Преодолеть дистанцию можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Стартовать участники будут в Заславском водохранилище (Минское море), финишировать – во Дворце спорта.

Регистрация еще доступна на сайте организатора. Стоимость слота на «полужелезной» дистанции составляет 35 000 рублей, на «олимпийской» – 23 000 рублей. 

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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