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Максим Крылов стал победителем ультрамарафона LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025, прошедшего в Самарской области 16 марта

16 марта в национальном парке «Самарская Лука» (Самарская область) прошла трейловая гонка LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 15 км, 10 км, 5 км. Также состоялись детские забеги, соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 10 и 5 км, каникросс (бег с собакой), хайкинг.

Маршрут пролегал по ущелью между Жигулевскими горами, участники бежали по снегу, льду, оврагам. 

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Максим Крылов – 6:18:21

  2. Николай Лахтюхов – 6:35:16

  3. Максим Шалгин – 6:36:03

50 км, женщины

  1. Ярославна Кузнецова – 7:05:54

  2. Ольга Семенова – 7:15:39

  3. Анна Попова – 7:24:11

30 км, мужчины

  1. Сергей Пустовалов – 2:51:43

  2. Марк Пушков – 3:14:53

  3. Ян Глумов – 3:20:45

30 км, женщины

  1. Ольга Маньковская – 3:33:41

  2. Надежда Уварова – 3:46:16

  3. Марина Багманова – 4:08:57

15 км, мужчины

  1. Павел Гвоздев – 1:15:33

  2. Рамиль Галиев – 1:15:48

  3. Максим Примак – 1:20:10

15 км, женщины

  1. Валентина Сысуева – 1:40:21

  2. Вероника Колесникова – 1:40:20

  3. Наталья Штритер – 1:44:09

Победителями на дистанции 10 км стали Никита Скорняков (47:45) и Александра Горланова (1:00:05), на дистанции 5 км – Андрей Чумаков (28:17) и Кира Негаре (36:02).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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