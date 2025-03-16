Максим Крылов стал победителем ультрамарафона LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025, прошедшего в Самарской области 16 марта

16 марта в национальном парке «Самарская Лука» (Самарская область) прошла трейловая гонка LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 15 км, 10 км, 5 км. Также состоялись детские забеги, соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 10 и 5 км, каникросс (бег с собакой), хайкинг.

Маршрут пролегал по ущелью между Жигулевскими горами, участники бежали по снегу, льду, оврагам.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Максим Крылов – 6:18:21 Николай Лахтюхов – 6:35:16 Максим Шалгин – 6:36:03

50 км, женщины

Ярославна Кузнецова – 7:05:54 Ольга Семенова – 7:15:39 Анна Попова – 7:24:11

30 км, мужчины

Сергей Пустовалов – 2:51:43 Марк Пушков – 3:14:53 Ян Глумов – 3:20:45

30 км, женщины

Ольга Маньковская – 3:33:41 Надежда Уварова – 3:46:16 Марина Багманова – 4:08:57

15 км, мужчины

Павел Гвоздев – 1:15:33 Рамиль Галиев – 1:15:48 Максим Примак – 1:20:10

15 км, женщины

Валентина Сысуева – 1:40:21 Вероника Колесникова – 1:40:20 Наталья Штритер – 1:44:09

Победителями на дистанции 10 км стали Никита Скорняков (47:45) и Александра Горланова (1:00:05), на дистанции 5 км – Андрей Чумаков (28:17) и Кира Негаре (36:02).

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .