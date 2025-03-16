Максим Крылов стал победителем ультрамарафона LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025, прошедшего в Самарской области 16 марта
16 марта в национальном парке «Самарская Лука» (Самарская область) прошла трейловая гонка LUKA ULTRA SNOW TRAIL 2025. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 15 км, 10 км, 5 км. Также состоялись детские забеги, соревнования по скандинавской ходьбе на дистанциях 10 и 5 км, каникросс (бег с собакой), хайкинг.
Маршрут пролегал по ущелью между Жигулевскими горами, участники бежали по снегу, льду, оврагам.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Максим Крылов – 6:18:21
Николай Лахтюхов – 6:35:16
Максим Шалгин – 6:36:03
50 км, женщины
Ярославна Кузнецова – 7:05:54
Ольга Семенова – 7:15:39
Анна Попова – 7:24:11
30 км, мужчины
Сергей Пустовалов – 2:51:43
Марк Пушков – 3:14:53
Ян Глумов – 3:20:45
30 км, женщины
Ольга Маньковская – 3:33:41
Надежда Уварова – 3:46:16
Марина Багманова – 4:08:57
15 км, мужчины
Павел Гвоздев – 1:15:33
Рамиль Галиев – 1:15:48
Максим Примак – 1:20:10
15 км, женщины
Валентина Сысуева – 1:40:21
Вероника Колесникова – 1:40:20
Наталья Штритер – 1:44:09
Победителями на дистанции 10 км стали Никита Скорняков (47:45) и Александра Горланова (1:00:05), на дистанции 5 км – Андрей Чумаков (28:17) и Кира Негаре (36:02).
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий