Дмитрий Баграшов и Анастасия Доценко стали победителями Казанского лыжного марафона
15 марта на стадионе «Локомотив» в Казани (Республика Татарстан) прошел 58-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50, 30 и 5 км.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Дмитрий Баграшов – 2:20:59,1
Евгений Кудрявцев – 2:20:59,6
Дмитрий Кондрашов – 2:21:19
50 км, женщины
Анастасия Доценко – 2:32:15
Ирина Ибрагимова – 2:32:15
Екатерина Булычева – 2:37:31
30 км, мужчины
Денис Бушманов – 1:25:04
Алексей Федотов – 1:25:10
Рустам Файзрахманов – 1:25:17
30 км, женщины
Мария Васильева – 1:42:47
Александра Титова – 1:48:44
Эвелина Ахмерова – 1:59:44
5 км, мужчины
Амир Ахметзянов – 13:12
Марсель Сабиров – 13:59,5
Рушан Алякимов – 13:59,8
5 км, женщины
Анна Кощеева – 14:21
Владислава Иванова – 14:35
Злата Фомичева – 14:51
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyFinish.
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