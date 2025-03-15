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Дмитрий Баграшов и Анастасия Доценко стали победителями Казанского лыжного марафона

15 марта на стадионе «Локомотив» в Казани (Республика Татарстан) прошел 58-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50, 30 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Дмитрий Баграшов – 2:20:59,1

  2. Евгений Кудрявцев – 2:20:59,6

  3. Дмитрий Кондрашов – 2:21:19

50 км, женщины

  1. Анастасия Доценко – 2:32:15

  2. Ирина Ибрагимова – 2:32:15

  3. Екатерина Булычева – 2:37:31

30 км, мужчины

  1. Денис Бушманов – 1:25:04

  2. Алексей Федотов – 1:25:10

  3. Рустам Файзрахманов – 1:25:17

30 км, женщины

  1. Мария Васильева – 1:42:47

  2. Александра Титова – 1:48:44

  3. Эвелина Ахмерова – 1:59:44

5 км, мужчины

  1. Амир Ахметзянов – 13:12

  2. Марсель Сабиров – 13:59,5

  3. Рушан Алякимов – 13:59,8

5 км, женщины

  1. Анна Кощеева – 14:21

  2. Владислава Иванова – 14:35

  3. Злата Фомичева – 14:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyFinish.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
лыжные гонки
марафон
Дмитрий Кондрашов
Анастасия Доценко
Евгений Кудрявцев
Календарь стартов
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любительский спорт
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