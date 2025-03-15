Дмитрий Баграшов и Анастасия Доценко стали победителями Казанского лыжного марафона

15 марта на стадионе «Локомотив» в Казани (Республика Татарстан) прошел 58-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50, 30 и 5 км.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Дмитрий Баграшов – 2:20:59,1 Евгений Кудрявцев – 2:20:59,6 Дмитрий Кондрашов – 2:21:19

50 км, женщины

Анастасия Доценко – 2:32:15 Ирина Ибрагимова – 2:32:15 Екатерина Булычева – 2:37:31

30 км, мужчины

Денис Бушманов – 1:25:04 Алексей Федотов – 1:25:10 Рустам Файзрахманов – 1:25:17

30 км, женщины

Мария Васильева – 1:42:47 Александра Титова – 1:48:44 Эвелина Ахмерова – 1:59:44

5 км, мужчины

Амир Ахметзянов – 13:12 Марсель Сабиров – 13:59,5 Рушан Алякимов – 13:59,8

5 км, женщины

Анна Кощеева – 14:21 Владислава Иванова – 14:35 Злата Фомичева – 14:51

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyFinish .