Евгений Мальцев и Елизавета Ростова выиграли Уфимский лыжный марафон

8 марта в Уфе (Республика Башкортостан) прошел 40-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 10 км, 5 км, 1 км свободным стилем. Также состоялись детские старты.

Трасса марафона прошла в 7 кругов, набор высоты на марафоне – около 980 м.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Евгений Мальцев – 2:18:30 Дмитрий Волков – 2:19:25 Андрей Факеев – 2:21:18

50 км, женщины

Елизавета Ростова – 2:37:44 Вероника Лопатина – 2:39:52 Наталья Мулева – 2:49:01

30 км, мужчины

Антон Дрянков – 1:22:31 Илья Федоров – 1:23:36 Роман Михалев – 1:25:05

30 км, женщины

Ильсияр Кутушева – 1:37:20 Светлана Михалева – 1:43:24 Сафия Валеева – 1:43:49

10 км, мужчины

Дмитрий Крупин – 27:04 Егор Уваров – 27:42 Максим Зверев – 27:43

10 км, женщины

Дарья Карпова – 31:18 Кристина Иванова – 31:36 Анастасия Полевечко – 32:26

5 км, мужчины

Анатолий Голованов – 13:25 Иван Иванов – 13:26 Данила Жалнин – 13:34

5 км, женщины

Дарина Федорова – 15:16 Эльвина Мухамадиева – 15:31 Виктория Васильченко – 15:42

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .

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