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Евгений Мальцев и Елизавета Ростова выиграли Уфимский лыжный марафон

8 марта в Уфе (Республика Башкортостан) прошел 40-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 10 км, 5 км, 1 км свободным стилем. Также состоялись детские старты.

Трасса марафона прошла в 7 кругов, набор высоты на марафоне – около 980 м.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Евгений Мальцев – 2:18:30

  2. Дмитрий Волков – 2:19:25

  3. Андрей Факеев – 2:21:18

50 км, женщины

  1. Елизавета Ростова – 2:37:44

  2. Вероника Лопатина – 2:39:52

  3. Наталья Мулева – 2:49:01

30 км, мужчины

  1. Антон Дрянков – 1:22:31

  2. Илья Федоров – 1:23:36

  3. Роман Михалев – 1:25:05

30 км, женщины

  1. Ильсияр Кутушева – 1:37:20

  2. Светлана Михалева – 1:43:24

  3. Сафия Валеева – 1:43:49

10 км, мужчины

  1. Дмитрий Крупин – 27:04

  2. Егор Уваров – 27:42

  3. Максим Зверев – 27:43

10 км, женщины

  1. Дарья Карпова – 31:18

  2. Кристина Иванова – 31:36

  3. Анастасия Полевечко – 32:26

5 км, мужчины

  1. Анатолий Голованов – 13:25

  2. Иван Иванов – 13:26

  3. Данила Жалнин – 13:34

5 км, женщины

  1. Дарина Федорова – 15:16

  2. Эльвина Мухамадиева – 15:31

  3. Виктория Васильченко – 15:42

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.

Уфимский лыжный марафон: гонка по трассе, на которой соревновался олимпийский чемпион Тарьей Бо

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
марафон
любительский спорт
лыжные гонки
Календарь стартов
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