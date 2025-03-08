Евгений Мальцев и Елизавета Ростова выиграли Уфимский лыжный марафон
8 марта в Уфе (Республика Башкортостан) прошел 40-й лыжный марафон. Участники соревновались на дистанциях 50 км, 30 км, 10 км, 5 км, 1 км свободным стилем. Также состоялись детские старты.
Трасса марафона прошла в 7 кругов, набор высоты на марафоне – около 980 м.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Евгений Мальцев – 2:18:30
Дмитрий Волков – 2:19:25
Андрей Факеев – 2:21:18
50 км, женщины
Елизавета Ростова – 2:37:44
Вероника Лопатина – 2:39:52
Наталья Мулева – 2:49:01
30 км, мужчины
Антон Дрянков – 1:22:31
Илья Федоров – 1:23:36
Роман Михалев – 1:25:05
30 км, женщины
Ильсияр Кутушева – 1:37:20
Светлана Михалева – 1:43:24
Сафия Валеева – 1:43:49
10 км, мужчины
Дмитрий Крупин – 27:04
Егор Уваров – 27:42
Максим Зверев – 27:43
10 км, женщины
Дарья Карпова – 31:18
Кристина Иванова – 31:36
Анастасия Полевечко – 32:26
5 км, мужчины
Анатолий Голованов – 13:25
Иван Иванов – 13:26
Данила Жалнин – 13:34
5 км, женщины
Дарина Федорова – 15:16
Эльвина Мухамадиева – 15:31
Виктория Васильченко – 15:42
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Уфимский лыжный марафон: гонка по трассе, на которой соревновался олимпийский чемпион Тарьей Бо
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