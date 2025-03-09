Станислав Волженцев и Анастасия Власова стали победителями Сахалинского лыжного марафона классическим стилем

8 и 9 марта в Южно-Сахалинске прошел лыжный марафон, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet.

В субботу 8 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 30 и 50 км свободным стилем, 9 марта – на дистанциях 30 и 50 км классикой.

Маршрут марафона прошел из точки в точку, на дистанции участники бежали вдоль Охотского моря.

Победителем марафона стал Станислав Волженцев – многократный чемпион России и призер этапа Кубка мира, МСМК. Среди женщин первой прибежала чемпионка России Анастасия Власова.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

Станислав Волженцев – 2:37:01 Евгений Цепков – 2:37:02 Алексей Шемякин – 2:37:04

50 км, женщины

Анастасия Власова – 2:54:30 Мария Козекаева – 3:05:23 Юлия Чекалева – 3:15:46

30 км, мужчины

Руслан Аблязизов – 1:33:59 Владислав Ванеев – 1:34:01 Григорий Соколов – 1:34:02

30 км, женщины

Дарья Семилетенко – 1:49:05 Марина Черноусова – 1:49:13 Анна Кожинова – 1:54:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time . О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости .

Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний