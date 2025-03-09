Станислав Волженцев и Анастасия Власова стали победителями Сахалинского лыжного марафона классическим стилем
8 и 9 марта в Южно-Сахалинске прошел лыжный марафон, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet.
В субботу 8 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 30 и 50 км свободным стилем, 9 марта – на дистанциях 30 и 50 км классикой.
Маршрут марафона прошел из точки в точку, на дистанции участники бежали вдоль Охотского моря.
Победителем марафона стал Станислав Волженцев – многократный чемпион России и призер этапа Кубка мира, МСМК. Среди женщин первой прибежала чемпионка России Анастасия Власова.
Результаты победителей и призеров:
50 км, мужчины
Станислав Волженцев – 2:37:01
Евгений Цепков – 2:37:02
Алексей Шемякин – 2:37:04
50 км, женщины
Анастасия Власова – 2:54:30
Мария Козекаева – 3:05:23
Юлия Чекалева – 3:15:46
30 км, мужчины
Руслан Аблязизов – 1:33:59
Владислав Ванеев – 1:34:01
Григорий Соколов – 1:34:02
30 км, женщины
Дарья Семилетенко – 1:49:05
Марина Черноусова – 1:49:13
Анна Кожинова – 1:54:19
Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости.
Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий