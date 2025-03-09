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Станислав Волженцев и Анастасия Власова стали победителями Сахалинского лыжного марафона классическим стилем

8 и 9 марта в Южно-Сахалинске прошел лыжный марафон, который входит в серию крупнейших марафонов RussiaLoppet.

В субботу 8 марта прошли лыжные гонки на дистанциях 30 и 50 км свободным стилем, 9 марта – на дистанциях 30 и 50 км классикой. 

Маршрут марафона прошел из точки в точку, на дистанции участники бежали вдоль Охотского моря.

Победителем марафона стал Станислав Волженцев – многократный чемпион России и призер этапа Кубка мира, МСМК. Среди женщин первой прибежала чемпионка России Анастасия Власова.

Результаты победителей и призеров:

50 км, мужчины

  1. Станислав Волженцев – 2:37:01

  2. Евгений Цепков – 2:37:02

  3. Алексей Шемякин – 2:37:04

50 км, женщины

  1. Анастасия Власова – 2:54:30

  2. Мария Козекаева – 3:05:23

  3. Юлия Чекалева – 3:15:46

30 км, мужчины

  1. Руслан Аблязизов – 1:33:59

  2. Владислав Ванеев – 1:34:01

  3. Григорий Соколов – 1:34:02

30 км, женщины

  1. Дарья Семилетенко – 1:49:05

  2. Марина Черноусова – 1:49:13

  3. Анна Кожинова – 1:54:19

Результаты всех участников можно смотреть на сайте O-time. О результатах первого соревновательного дня писали в этой новости.

Сахалинский лыжный марафон: гайд по старту, который войдет в золотой фонд воспоминаний

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Алексей Шемякин
logoЮлия Чекалева
лыжные гонки
logoАнна Кожинова
Евгений Цепков
любительский спорт
Руслан Аблязизов
logoСтанислав Волженцев
Календарь стартов
Мария Козекаева
марафон
Анастасия Власова (1991)
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