Опубликован календарь велозаездов Gran Fondo Russia на 2025 год

Организатор серии шоссейных велозаездов Gran Fondo Russia опубликовал календарь гонок на 2025 год. В этом году серия GF празднует 10-й юбилейный сезон.

25 мая – Волоколамск (Московская область), GF Fest и GF Kids. Регистрация на заезды на дистанциях 30, 60 и 100 км, а также на гонку на 100 км скоро откроется.

7-8 июня – Ярославская область, Camp и GF Kids

22 июня – Дмитров (Московская область), GF Birthday

20 июля – Игора (Ленинградская область), GF Weekend (двухдневное мероприятие) и GF Kids

26-27 июля – Тульская область, Sport (двухдневное мероприятие) и GF Kids

10 августа – Санкт-Петербург, City race

24 августа – Серпухов (Московская область), Ride & fly

21 сентября – Руза, Московская область, Gran Finale

Регистрация на заезды откроется чуть позже.

Сейчас в магазине GF доступны сертификаты на или 5 этапов велосезона. Стоимость слота на 3 велозаезда (30, 60, 90 км) составляет 11 475 рублей, на 5 заездов – 19 125 рублей. Сертификат на GF велогонку на 5 этапов стоит 21 250 рублей, на 3 этапа – 12 750 рублей. Акция продлится до 24 февраля. Купить можно на сайте организатора .

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