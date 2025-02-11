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Открылась регистрация на велогонку «Садовое Кольцо». Старт пройдет 17 мая по центру Москвы

17 мая по центру Москвы состоится старейшая велогонка «Садовое Кольцо» от организаторов Cyclingrace. Набор высоты на дистанции – 141 м.

Участникам доступны следующие форматы участия и дистанции: 

  • велогонка для опытных любителей и профессионалов на дистанциях 78, 94 и 109 км (старт разделен на кластеры);

  • велозаезд для любителей на дистанциях 16, 32 и 47 км.

Велогонка пройдет по внутренней стороне Садового кольца, велозаезд – по внешней параллельно гонке.

Стоимость слота на участие в велогонке составляет 7500 рублей. Участие в велозаезде на дистанции 16 км (один круг) стоит 4000 рублей, на дистанции 32 км – 4500 рублей, на дистанции 47 км – 5000 рублей.

Регистрация проходит на сайте организатора.

Велогонка проходит с 1920 года. В 2024 году в старте приняли участие более 2500 человек.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
велошоссе
любительский спорт
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