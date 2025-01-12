Шведский атлет Андреас Альмгрен установил новый рекорд Европы на дистанции 10 км в Валенсии
12 января в Валенсии (Испания) прошел забег Valencia Ibercaja на дистанциях 10 и 5 км.
Андреас Альмгрен установил новый рекорд Европы – шведский атлет пробежал дистанцию за 26 минут 53 секунды. Серебряным призером стал Доминик Лобалу из Швейцарии (26:54), бронзовым – Винсент Лангат из Кении (26:55).
Российский атлет Искандер Ядгаров (двукратный победитель Московского марафона) финишировал за 29 минут 37 секунд. Искандер вышел на старт в Валенсии не смотря на то, что в начале января он получил травму стопы на забеге в рамках национального чемпионата Португалии.
Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
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