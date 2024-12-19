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  • Открылась регистрация на лыжные забеги от организаторов Wild Trail. В арт-парке «Никола-Ленивец» пройдут гонки на дистанциях от 5 до 30 км
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Открылась регистрация на лыжные забеги от организаторов Wild Trail. В арт-парке «Никола-Ленивец» пройдут гонки на дистанциях от 5 до 30 км

15 и 16 февраля 2025 года на территории самого большого в Европе арт-парка «Никола-Ленивец» в Калужской области пройдет трейловый фестиваль Nikola-Lenivets Winter Wild Trail.

В рамках спортивного мероприятия 15 февраля организаторы Wild Trail впервые проведут лыжные гонки по территории арт-парка «Никола-Ленивец» и Национального парка «Угра». Участникам доступны три дистанции: 5, 10 и 30 км. На дистанциях лыжники увидят различные арт-объекты: «Ротонду», «Арку Бернаскони», «Дом Кулика», «Белые ворота», «Обитаемое общество» и «Удаленный офис».

Стоимость слота на дистанции 5 км составляет 2000 рублей, на дистанции 10 км – 2500 рублей, на дистанции 30 км – 3000 рублей.

Регистрация проходит на сайте MyRace. Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: WildTrail
лыжные гонки
Календарь стартов
любительский спорт
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