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Открылась регистрация на лыжный забег «Гонка Легкова». Призовой фонд соревнований – 5 миллионов рублей

22 и 23 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет старт «Гонка Легкова». Лыжный забег носит имя олимпийского чемпиона Александра Легкова.

22 февраля состоятся гонки на дистанциях 10 и 20 км для любителей, на дистанции 10 км – для профессионалов. Юные лыжники будут соревноваться на дистанциях 1 км, 3 км и 5 км. В воскресенье 23 февраля пройдут мастер-классы от знаменитых лыжников и биатлонистов.

Стоимость слота на дистанциях 10 и 20 км составляет 2500 рублей, детские старты – бесплатные. Стоимость будет повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость слота составляет 5000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора. Регистрация на детские гонки откроется за месяц до старта, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора.

Общий призовой фонд соревнований составляет 5 000 000 рублей. Мужчины и женщины в категории профи награждаются с первого по шестое место: 1 место – 600 000 рублей, 2 место – 450 000 рублей, 3 место – 300 000 рублей, 4 место – 200 000 рублей, 5 место – 150 000 рублей, 6 место – 100 000 рублей. В категории любителей мужчины и женщины получат по 100 000 рублей за первое место, по 60 000 рублей за второе и по 40 000 рублей за третье.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
лыжные гонки
Гонка Легкова
любительский спорт
Календарь стартов
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