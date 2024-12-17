Открылась регистрация на лыжный забег «Гонка Легкова». Призовой фонд соревнований – 5 миллионов рублей

22 и 23 февраля на биатлонном комплексе «Алмаз» в Рязани пройдет старт «Гонка Легкова». Лыжный забег носит имя олимпийского чемпиона Александра Легкова.

22 февраля состоятся гонки на дистанциях 10 и 20 км для любителей, на дистанции 10 км – для профессионалов. Юные лыжники будут соревноваться на дистанциях 1 км, 3 км и 5 км. В воскресенье 23 февраля пройдут мастер-классы от знаменитых лыжников и биатлонистов.

Стоимость слота на дистанциях 10 и 20 км составляет 2500 рублей, детские старты – бесплатные. Стоимость будет повышаться, как только слоты по текущей цене будут выкуплены. Максимальная стоимость слота составляет 5000 рублей.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора . Регистрация на детские гонки откроется за месяц до старта, следить за обновлениями можно в телеграм-канале организатора .

Общий призовой фонд соревнований составляет 5 000 000 рублей. Мужчины и женщины в категории профи награждаются с первого по шестое место: 1 место – 600 000 рублей, 2 место – 450 000 рублей, 3 место – 300 000 рублей, 4 место – 200 000 рублей, 5 место – 150 000 рублей, 6 место – 100 000 рублей. В категории любителей мужчины и женщины получат по 100 000 рублей за первое место, по 60 000 рублей за второе и по 40 000 рублей за третье.