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Открылась регистрация на Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт» в 2025 году

Организаторы соревнований «Кубок Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону» опубликовали календарь стартов в 2025 году и открыли регистрацию.

Все гонки пройдут на дистанции «суперспринт» – 300 м плавания, 8 км велоэтапа и 2 км бега. Преодолеть дистанцию можно как сольно, так и в составе эстафетной команды. Также накануне всех соревнований участникам будут доступны велогонки на 20 км для женщин и на 30 км для мужчин.

Плавательный этап пройдет в закрытом бассейне на Крестовском острове, велоэтап состоится на велостанках Tacx Neo 2T, беговой этап – по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа.

Первый этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону пройдет 18 и 19 января, второй этап – 15-16 февраля, третий этап – 15-16 марта, четвертый этап – 10-11 мая.

Стоимость слота на индивидуальную гонку составляет 3900 рублей, в составе эстафетной команды – 6600 рублей. Участие в велогонках стоит 2200 рублей.

Регистрация проходит на сайте RussiaRunning.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Железный человек
велошоссе
Бег
плавание
любительский спорт
Забег
Календарь стартов
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