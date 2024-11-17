Результаты шестого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «индор» на дистанции «суперспринт»
17 ноября в Санкт-Петербурге прошел шестой этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт».
Участники в индивидуальном и командном форматах последовательно преодолевали три этапа: плавание на дистанции 300 м, велогонка – 8 км и 2 км бега. Плавательный этап прошел в закрытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа.
Триатлон, мужчины
Василий Соловьев – 24:35
Артем Камалов – 25:44
Роман Орлов – 26:29
Триатлон, женщины
Арина Помысова – 27:24
Полина Кондрашова – 27:34
Ольга Федотова – 27:43
Эстафета
FulGaz – 24:45
GinzaTeam – 25:59
VK Triathlon – 26:40
Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaRunning
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости