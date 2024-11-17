Результаты шестого этапа Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону в формате «индор» на дистанции «суперспринт»

17 ноября в Санкт-Петербурге прошел шестой этап Кубка Губернатора Санкт-Петербурга по триатлону на дистанции «суперспринт».

Участники в индивидуальном и командном форматах последовательно преодолевали три этапа: плавание на дистанции 300 м, велогонка – 8 км и 2 км бега. Плавательный этап прошел в закрытом бассейне КСК «АРЕНА», велоэтап – в здании Легкоатлетического манежа на велостанках Tacx Neo 2T, бег – по беговым дорожкам Легкоатлетического манежа.

Триатлон, мужчины

Василий Соловьев – 24:35 Артем Камалов – 25:44 Роман Орлов – 26:29

Триатлон, женщины

Арина Помысова – 27:24 Полина Кондрашова – 27:34 Ольга Федотова – 27:43

Эстафета

FulGaz – 24:45 GinzaTeam – 25:59 VK Triathlon – 26:40

Результаты всех участников можно смотреть на сайте RussiaRunning .