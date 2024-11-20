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Опубликован календарь биатлонных гонок PionerCup на 2025 год. Старты пройдут в Москве, Казани, Санкт-Петербурге, регистрация уже открыта

Организаторы любительских соревнований по биатлону PionerCup опубликовали календарь стартов на 2025 год. 

Первый этап пройдет 21 декабря 2024 года пройдет на территории учебно-тренировочного центра «Кавголово» в Ленинградской области. Участникам будут доступны две дистанции: спринт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа) и спринт «мастера», для биатлонистов с опытом, с переносом личного оружия (7,5 км и 2 огневых рубежа). Также можно поучаствовать в эстафете без переноса оружия – 4 атлета преодолевают три круга по 1 км и 2 огневых рубежа. 

Второй этап состоится на лыжно-биатлонной трассе в Лужниках 18 января 2025 года. Спортсмены примут участие в масс-старте: без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа) и с переносом оружия (7,5 км и 4 огневых рубежа).

1 февраля в парке 850-летия Москвы пройдет третий этап биатлона PionerCup на дистанциях спринт без переноса оружия (4,5 км и 2 огневых рубежа) и спринт «мастера» с переносом личного оружия (7,5 км и 2 огневых рубежа). Принять участие можно и в эстафетной гонке (3 км и 2 огневых рубежа).

На четвертом этапе, который состоится в Казани 15 февраля, также пройдут соревнования без переноса оружия (6,6 км и 2 огневых рубежа) и с переносом оружия (11 км и 4 огневых рубежа). Принять участие можно как сольно, так и в составе эстафетной команды.

Пятый этап состоится 15 марта в парке 850-летия Москвы в формате сингл-микст (смешанная эстафета из двух атлетов). Участники преодолевают дистанцию меняясь через каждые 2 круга (протяженность одного круга – 1 км). Первый атлет пробегает 4 км (4 огневых рубежа), второй и финиширующий – 5 км (4 огневых рубежа). Для более опытных спортсменов доступна гонка сингл-микст «мастера». 

Также на втором, третьем и пятом этапах пройдет биатлонная гонка для юристов Biathlaw. Планируется отдельный юридический зачет, до старта допустят участников с профильным юридическим образованием.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте организатора.

6 лет назад в России придумали любительский биатлон. Что это такое?

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: PionerCup
лыжные гонки
Календарь стартов
любительский спорт
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