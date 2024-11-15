Открылась регистрация на соревнования по индор-триатлону ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR INDOOR 2024
1 декабря в центре современного пятиборья «Северный» в Москве пройдут соревнования по индор-триатлону.
Особенностью такого вида триатлона является отсутствие определенной дистанции. Участники будут показывать лучший результат (максимальное расстояние) за 10 минут плавания, 30 минут гонки на велотренажере и 20 минут бега. Также можно принять участие в эстафете (2 или 3 человека). Результат складывается из суммы метров, показанных на всех трех этапах.
Стоимость участия составляет 9000 рублей, в эстафете – 16 000 рублей. Стоимость слотов на индивидуальную гонку будет повышаться на 1000 рублей, как только слоты по текущей цене будут выкуплены.
Регистрация проходит на сайте организатора.
Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: IRONSTAR
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