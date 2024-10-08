Открылась регистрация на фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2025. С 14 по 15 июня пройдут соревнования по триатлону, заплывы и забеги

С 14 по 16 июня в Тюмени пройдет фестиваль спорта IRONSTAR TYUMEN 2025.

14 июня пройдут следующие соревнования:

женский и мужской забеги на дистанции 5 км;

детский забег STARKIDS на дистанциях 500 и 1000 м;

заплыв SWIMSTAR на дистанции 1 морская миля (1,7 км).

Заплывы пройдут по течению в акватории реки Туры, забеги – вдоль 4-х уровневой набережной реки Туры мимо моста Влюбленных.

15 июня состоятся соревнования по триатлону на двух дистанциях: OLYMPIC (1,5 км плавание, 40 км велогонка, 10 км бег) и 113 км (1,93 км плавание, 90 км велогонка и 21,1 км бег). Принять участие можно также в составе эстафетной команды.

Регистрация проходит на сайте организатора .

Стоимость участия на олимпийской дистанции составляет 12000 рублей, в формате эстафеты – 16000 рублей. Слот на дистанции 113 км стоит 18000 рублей, в формате эстафеты – 26000 рублей. Стоимость участия в мужском и женском забегах составляет 2500 рублей, в детском забеге – 2000 рублей, в заплыве – 4500 рублей.

Также на сайте IRONSTAR открыта регистрация на старты в Анапе в 2025 году. С 17 по 18 мая в Краснодарском крае пройдут мужские забеги, заплывы на одну милю, соревнования по триатлону на дистанциях 1/8 и 1/4.