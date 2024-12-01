Александра Морозова выиграла Макао марафон, который прошел 1 декабря в Китае

1 декабря в Макао (юг Китая) прошел марафон. Помимо основной дистанции, участники также соревновались на дистанциях полумарафона и 4,5 км.

Россиянка Александра Морозова (победительница Московского марафона и призерка Comrades в 2024 году) стала первой с результатом 2:34:22. В интервью спортивному блогеру Shelgorn спортсменка призналась , что трасса тяжелая, с несколькими подъемами на первой половине дистанции.

За победу в марафоне Александра заработала 45 000 долларов (около 5 миллионов рублей).

Среди мужчин золото взял эфиоп Debele Fikadu Kebebe (2:12:16). Его выигрыш составил около 47 000 долларов.

Результаты всех участников можно посмотреть на сайте организатора .

В субботу в Китае также прошел марафон в Сучжоу. Дина Александрова (победительница марафона в Цюрихе-2024) стала седьмой (2:38:09).