Примите участие в благотворительной пробежке ко дню рождения фонда «Спорт для Жизни» уже 8 декабря!

11 лет исполняется 6 декабря Благотворительному фонду «Спорт для Жизни» . Фонд помогает людям с инвалидностью включаться в социум и спорт. В рамках флагманской программы фонда — проекта «Марафон в Темноте» — люди с нарушениями зрения занимаются бегом, плаванием, велоспортом, триатлоном, выходят на соревнования, ставят перед собой новые цели, включаются в общение, обретают новые знакомства, новых друзей.

Подарком ко дню рождения фонда станет Благотворительная пробежка, которая пройдет на территории стадиона «Лужники» 8 декабря 2024 года.

«Вот уже 11 лет мы объединяем усилия и создаем открытость, честность, равенство. Мы верим в силу единства, поддерживая концепцию 1+1. С поддержкой волонтеров, которых мы готовим, люди с инвалидностью по зрению получают возможность тренироваться и выходить на соревнования. И сейчас благотворительная пробежка – это возможность помочь нам в продолжении работы. Собранные средства будут направлены на организацию бесплатных тренировок для подопечных фонда», – говорит директор фонда «Спорт для Жизни» Анастасия Плетминцева.

Организаторами события выступают Спортс’‘, беговое сообщество «Уралхим Run Factory» , спорткомплекс «Лужники» и фонд «Спорт для Жизни». В сентябре эта коллаборация спорта, бизнеса и благотворительности уже принесла результат. Сентябрьская пробежка в поддержку фонда, организованная в таком партнерстве, принесла 155 тысяч рублей, средства были направлены на проведение тренировок с подопечными фонда.

Каждый любитель бега может присоединиться к доброму делу! Это поддержка идеи доступности любительского спорта для всех.

Участники события пробегут 5 км . На финише ждут сюрпризы! Во-первых, это завершение пробежки на площадке самого легендарного стадиона! А во-вторых, можно будет самостоятельно выбрать медаль, которая будет символом участия в этом важном событии.

Количество участников ограничено: Свободных слотов только 150 . Не упустите шанс стать частью этой необычной инициативы!

Регистрация уже открыта! Благотворительный взнос от 1400₽ .

Зарегистрироваться можно по ссылке.