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Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость»

23 и 24 ноября в в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 м. Также прошла смешанная эстафета 4 х 200 м и шведская эстафета 200-400-600-800 м. Тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по эстафетному бегу.

Результаты победителей и призеров:

1500 м, мужчины

  1. Максим Ликсаков – 3:58,44

  2. Дмитрий Скороход – 4:02,48

  3. Павел Куприянов – 4:03,52

1500 м, женщины

  1. Екатерина Этина – 4:45,57

  2. Елена Калашникова – 4:52,59

  3. Дарья Плотникова – 5:09,66

800 м, мужчины

  1. Артем Сериков – 1:55,38

  2. Кирилл Чернов – 1:55,67

  3. Иван Поленин – 1:56,30

800 м, женщины

  1. Юлия Зубарева – 2:14,35

  2. Екатерина Этина – 2:20,15

  3. Евгения Индина – 2:23,82

400 м, мужчины

  1. Михаил Клец – 53,11

  2. Андрей Гурьев – 53,19

  3. Ильгиз Галлямов – 53,23

400 м, женщины

  1. Татьяна Белова – 58,56

  2. Анастасия Емельянова – 58,60

  3. Анастасия Субботина – 1:00,77

200 м, мужчины

  1. Валерий Кружков – 23,32

  2. Максим Моисеев – 23,79

  3. Кирилл Сергиенко – 25,05

200 м, женщины

  1. Анастасия Емельянова – 25,86

  2. Анна Шалыгина – 26,41

  3. Полина Крупенкова – 26,98

60 м, мужчины

  1. Александр Ястребцев – 7,13

  2. Максим Андреев – 7,22

  3. Сергей Ермаков – 7,24

60 м, женщины

  1. Валерия Никифорова – 7,69

  2. Екатерина Агапова – 7,82

  3. Виктория Ильина – 7,84

Эстафета 4 х 200 м 

  1.  Беговой университет – 1:35,59

  2. Восемьногосьминог – 1:35,66

  3. Физика Поля – 1:37,03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Беговое сообщество
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