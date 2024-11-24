Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость»

23 и 24 ноября в в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 м. Также прошла смешанная эстафета 4 х 200 м и шведская эстафета 200-400-600-800 м. Тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по эстафетному бегу.

Результаты победителей и призеров:

1500 м, мужчины

Максим Ликсаков – 3:58,44 Дмитрий Скороход – 4:02,48 Павел Куприянов – 4:03,52

1500 м, женщины

Екатерина Этина – 4:45,57 Елена Калашникова – 4:52,59 Дарья Плотникова – 5:09,66

800 м, мужчины

Артем Сериков – 1:55,38 Кирилл Чернов – 1:55,67 Иван Поленин – 1:56,30

800 м, женщины

Юлия Зубарева – 2:14,35 Екатерина Этина – 2:20,15 Евгения Индина – 2:23,82

400 м, мужчины

Михаил Клец – 53,11 Андрей Гурьев – 53,19 Ильгиз Галлямов – 53,23

400 м, женщины

Татьяна Белова – 58,56 Анастасия Емельянова – 58,60 Анастасия Субботина – 1:00,77

200 м, мужчины

Валерий Кружков – 23,32 Максим Моисеев – 23,79 Кирилл Сергиенко – 25,05

200 м, женщины

Анастасия Емельянова – 25,86 Анна Шалыгина – 26,41 Полина Крупенкова – 26,98

60 м, мужчины

Александр Ястребцев – 7,13 Максим Андреев – 7,22 Сергей Ермаков – 7,24

60 м, женщины

Валерия Никифорова – 7,69 Екатерина Агапова – 7,82 Виктория Ильина – 7,84

Эстафета 4 х 200 м

Беговой университет – 1:35,59 Восемьногосьминог – 1:35,66 Физика Поля – 1:37,03

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .