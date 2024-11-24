Результаты легкоатлетических соревнований «Скорость»
23 и 24 ноября в в легкоатлетическом манеже НИУ МГСУ в Москве прошли легкоатлетические соревнования «Скорость». Спортсмены соревновались на дистанциях 60, 200, 400, 800, 1500 м. Также прошла смешанная эстафета 4 х 200 м и шведская эстафета 200-400-600-800 м. Тренеры «Бегового сообщества» провели мастер-классы по эстафетному бегу.
Результаты победителей и призеров:
1500 м, мужчины
Максим Ликсаков – 3:58,44
Дмитрий Скороход – 4:02,48
Павел Куприянов – 4:03,52
1500 м, женщины
Екатерина Этина – 4:45,57
Елена Калашникова – 4:52,59
Дарья Плотникова – 5:09,66
800 м, мужчины
Артем Сериков – 1:55,38
Кирилл Чернов – 1:55,67
Иван Поленин – 1:56,30
800 м, женщины
Юлия Зубарева – 2:14,35
Екатерина Этина – 2:20,15
Евгения Индина – 2:23,82
400 м, мужчины
Михаил Клец – 53,11
Андрей Гурьев – 53,19
Ильгиз Галлямов – 53,23
400 м, женщины
Татьяна Белова – 58,56
Анастасия Емельянова – 58,60
Анастасия Субботина – 1:00,77
200 м, мужчины
Валерий Кружков – 23,32
Максим Моисеев – 23,79
Кирилл Сергиенко – 25,05
200 м, женщины
Анастасия Емельянова – 25,86
Анна Шалыгина – 26,41
Полина Крупенкова – 26,98
60 м, мужчины
Александр Ястребцев – 7,13
Максим Андреев – 7,22
Сергей Ермаков – 7,24
60 м, женщины
Валерия Никифорова – 7,69
Екатерина Агапова – 7,82
Виктория Ильина – 7,84
Эстафета 4 х 200 м
Беговой университет – 1:35,59
Восемьногосьминог – 1:35,66
Физика Поля – 1:37,03
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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