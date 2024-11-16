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Результаты полумарафона «Огни Дербента». Победители – Ринас Ахмадеев и Екатерина Лузина

16 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной забег «Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail. Помимо основной дистанции полумарафона, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м. 

Стартово-финишный городок располагался на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники бежали по улицам Дербента – древнего города на Каспийском море. 

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

  1. Ринас Амадеев – 1:08:37 (рекорд соревнований)

  2. Александр Кустов – 1:14:12

  3. Станислав Маев – 1:17:42

21,1 км, женщины

  1. Екатерина Лузина – 1:32:54

  2. Евгения Яньшина – 1:35:02

  3. Малика Лагода – 1:35:13

10 км, мужчины

  1. Магомед Алигаджиев – 36:01

  2. Тагир Хайруллин – 37:02

  3. Магомед Агакишиев – 37:34

10 км, женщины

  1. Мария Маева – 45:45

  2. Екатерина Красильникова – 45:52

  3. Юлия Кузнецова – 46:43

3 км, мужчины

  1. Райсат Чартаева – 13:27

  2. Екатерина Кочкина – 13:58

  3. Алина Яковенко – 14:17

3 км, женщины

  1. Райсат Чартаева – 13:27

  2. Екатерина Кочкина – 13:58

  3. Алина Яковенко – 14:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: MyRace
Полумарафон
Ринас Ахмадеев
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