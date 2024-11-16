Результаты полумарафона «Огни Дербента». Победители – Ринас Ахмадеев и Екатерина Лузина

16 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной забег «Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail. Помимо основной дистанции полумарафона, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м.

Стартово-финишный городок располагался на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники бежали по улицам Дербента – древнего города на Каспийском море.

Результаты победителей и призеров:

21,1 км, мужчины

Ринас Амадеев – 1:08:37 (рекорд соревнований) Александр Кустов – 1:14:12 Станислав Маев – 1:17:42

21,1 км, женщины

Екатерина Лузина – 1:32:54 Евгения Яньшина – 1:35:02 Малика Лагода – 1:35:13

10 км, мужчины

Магомед Алигаджиев – 36:01 Тагир Хайруллин – 37:02 Магомед Агакишиев – 37:34

10 км, женщины

Мария Маева – 45:45 Екатерина Красильникова – 45:52 Юлия Кузнецова – 46:43

3 км, мужчины

Райсат Чартаева – 13:27 Екатерина Кочкина – 13:58 Алина Яковенко – 14:17

3 км, женщины

Райсат Чартаева – 13:27 Екатерина Кочкина – 13:58 Алина Яковенко – 14:17

Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace .