Результаты полумарафона «Огни Дербента». Победители – Ринас Ахмадеев и Екатерина Лузина
16 ноября в Дербенте (Республика Дагестан) прошел ночной забег «Огни Дербента» от команды организаторов WildTrail. Помимо основной дистанции полумарафона, участники также соревновались на дистанциях 3 и 10 км. Набор высоты на дистанциях составлял от 120 до 450 м.
Стартово-финишный городок располагался на территории крепости Нарын-Кала, которая входит в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Участники бежали по улицам Дербента – древнего города на Каспийском море.
Результаты победителей и призеров:
21,1 км, мужчины
Ринас Амадеев – 1:08:37 (рекорд соревнований)
Александр Кустов – 1:14:12
Станислав Маев – 1:17:42
21,1 км, женщины
Екатерина Лузина – 1:32:54
Евгения Яньшина – 1:35:02
Малика Лагода – 1:35:13
10 км, мужчины
Магомед Алигаджиев – 36:01
Тагир Хайруллин – 37:02
Магомед Агакишиев – 37:34
10 км, женщины
Мария Маева – 45:45
Екатерина Красильникова – 45:52
Юлия Кузнецова – 46:43
3 км, мужчины
Райсат Чартаева – 13:27
Екатерина Кочкина – 13:58
Алина Яковенко – 14:17
3 км, женщины
Райсат Чартаева – 13:27
Екатерина Кочкина – 13:58
Алина Яковенко – 14:17
Результаты всех участников можно смотреть на сайте MyRace.
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