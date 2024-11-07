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Стали известны имена элитных спортсменов, которые будут соревноваться на Гатчинском полумарафоне

10 ноября в Гатчине (Ленинградская область) пройдет полумарафон. Помимо основной дистанции, участники также будут соревноваться на дистанции 10 км.

Организаторы Гатчинского ПМ сообщили Спортсу’’ имена элитных спортсменов, которые планируют участие в забеге.

Среди мужчин за победу на полумарафоне будут бороться:

  • Ярослав Бякин (серебряный призер дистанции 30 км «Пушкин – Петербург», победитель 5 км и призер на 21,1 км на «Арене Полумарафон», КМС по лыжным гонкам, МС по легкой атлетике) с личным рекордом 1:03:48;

  • Александр Ольков (чемпион России по полумарафону, призер чемпионата России по кроссу, МС, победитель Казанского национального полумарафона) с личным рекордом 1:03:50;

  • Егор Лимонов (чемпион России по кроссу, серебряный призер ЧР на 1500 м, призер ЧР в беге на милю, МС) с личным рекордом 1:05:31;

  • Александр Павленин (победитель марафона «Дорога жизни», призер Пермского и Казанского марафонов, марафона «Белые ночи», трехкратный призер «Сочи марафона») с личным рекордом 1:05:39;

  • Владимир Пономарев (главный тренер клуба «Сосновка», победитель Кубка Европы по кроссу среди юниоров, МС, победитель марафонской дистанции на пробеге «Пушкин – Санкт-Петербург» и марафона «Дорога жизни») с личным рекордом 1:05:41;

  • Андрей Янович (победитель Кубка России по полумарафону 2022, чемпион России по горному бегу 2024, бронзовый призер чемпионата России по горному бегу 2023, МС) с личным рекордом 1:05:50;

  • Руслан Хорошилов (чемпион России по марафону, шестикратный чемпион России по горному бегу, МС) с личным рекордом 1:06:20;

  • Андрей Сущеня (МС, чемпион Республики Беларусь в эстафете 4х400 и призер РБ на 800 и 1500 м, победитель дистанции 10 км на Казанском марафоне 2024);

  • Кирилл Ясницкий из бегового клуба СПИРОС с личным рекордом 1:07:42.

Также на старт полумарафона выйдут такие элитные спортсмены, как Дмитрий Кудряшов (ЛР – 1:08:13), Андрей Гребенко (ЛР –  1:08:15), Константин Лобов (ЛР – 1:08:18), Фарид Мухамедзарифов (ЛР – 1:09:07) из клуба «Беговой монастырь», Данила Меленчук (ЛР – 1:08:48), Артем Барабанщиков (ЛР – 1:09:27).

Среди женщин на старт дистанции 21,1 км планируют выйти:

  • Луиза Дмитриева (чемпионка России по марафону, призерка чемпионатов России по марафону и полумарафону, победительница ММ и «Белых ночей» в 2023 году, Казанского марафона в 2021 и 2024 годах, МСМК) с личным рекордом 1:11:57;

  • Юлия Рыжанкова (МС по спортивному ориентированию и по марафону, рекордсменка России на 100 км (МСМК на 100 км), вошла в топ-10 на ультрамарафоне Comrades в Южной Африке) с личным рекордом 1:16:54;

  • Алиса Шилина (призерка ЧР в эстафетном беге, КМС, призерка командного ЧР по горному бегу, чемпионка Санкт-Петербурга в беге на 1500 метров (2021) и в полумарафоне) с личным рекордом 1:17:50;

  • Анна Бойнова (призерка ЧР по эстафетному бегу, победительница 10 км на Казанском национальном ПМ) с личным рекордом 1:18:19;

  • Галина Лукина (пятикратная победительница Гатчинского ПМ) с личным рекордом 1:18:21;

  • Марина Беленова (победительница дистанции 30 км на пробеге «Пушкин – Петербург», чемпионка Санкт-Петербурга, КМС) с личным рекордом 1:19:23.

За победу будут также бороться Александра Войтова (ЛР – 1:20:13), Кристина Стародубцева (ЛР – 1:20:44), Ольга Рогозина (ЛР –  1:21:09), Ольга Анненкова (ЛР – 1:22:57), Кристина Шабалина (дебют, ЛР на 10 км – 36:05), Дарья Елоева (дебют, ЛР на 10 км – 40:19).

На дистанцию 10 км выйдут следующие спортсмены:

  • Ринас Ахмадеев (чемпион России на дистанции 3000 метров, на 5000 метров и на полумарафонской дистанции, МСМК) с личным рекордом 28:34;

  • Артур Бурцев (победитель ГПМ 2020 года, призер чемпионата России по полумарафону, ЧР в эстафетном беге, победитель марафона «Пушкин – Санкт-Петербург», МС) с личным рекордом 29:46;

  • Николай Ляликов (призер первенств и чемпионатов России, МС, победитель на десятке на пробеге «Пушкин – Санкт-Петербург» 2024) с личным рекордом 29:47.

Элита на 10 км среди женщин:

  • Ирина Шевченко (победительница 10 км на ГПМ в 2022 году, в 2023 году – была второй. МС, победительница Царскосельского марафона и дистанции 30 км пробега «Пушкин – Санкт-Петербург») с личным рекордом 34:47;

  • Ольга Ерохина с личным рекордом 37:29;

  • Мария Чарикова из «Бегового монастыря» с личным рекордом 39:55.

Гатчинский полумарафон 2024. Все о забеге: трасса, расписание, регистрация и получение стартовых пакетов

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: Гатчинский полумарафон
Полумарафон
Ирина Шевченко
Ринас Ахмадеев
любительский спорт
Луиза Дмитриева
Бег
Забег
Календарь стартов
Николай Ляликов
Артур Бурцев
Егор Лимонов
Гатчинский полумарафон
Анна Бойнова
Андрей Сущеня
Юлия Рыжанкова
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