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Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут 1 и 2 февраля на курорте «Охта Парк»

1 и 2 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP на дистанциях 50 и 30 км. В начале октября организаторы сообщили о переносе старта, изначально марафон проводился на базе «СКА» в Токсово.

1 февраля пройдут забеги свободным стилем на дистанциях 50 км, 25 км и 10 км, в воскресенье 2 февраля – на дистанциях 25 км и 10 км классикой. Круг будет составлять 12,5 км, набор высоты на один круг составляет 100 м.

Стоимость слотов до 31 октября на марафон, полумарафон свободным стилем, а также на дистанции 25 км свободным стилем составляет 2500 рублей. Слоты на дистанциях 10 км классикой и свободным стилем стоят 1500 рублей. Далее цены повысятся на 500 рублей (до 28 декабря).

Регистрация на забеги свободным стилем проходит на сайте RussiaLoppet, регистрация на забеги классическим стилем проходит здесь.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
Источник: RussiaLoppet
лыжные гонки
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