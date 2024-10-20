Открылась регистрация на лыжный марафон TOKSOVOCUP. Старты пройдут 1 и 2 февраля на курорте «Охта Парк»

1 и 2 февраля 2025 года на курорте «Охта Парк» (Ленинградская область) пройдет лыжный марафон TOKSOVOCUP на дистанциях 50 и 30 км. В начале октября организаторы сообщили о переносе старта, изначально марафон проводился на базе «СКА» в Токсово.

1 февраля пройдут забеги свободным стилем на дистанциях 50 км, 25 км и 10 км, в воскресенье 2 февраля – на дистанциях 25 км и 10 км классикой. Круг будет составлять 12,5 км, набор высоты на один круг составляет 100 м.

Стоимость слотов до 31 октября на марафон, полумарафон свободным стилем, а также на дистанции 25 км свободным стилем составляет 2500 рублей. Слоты на дистанциях 10 км классикой и свободным стилем стоят 1500 рублей. Далее цены повысятся на 500 рублей (до 28 декабря).

Регистрация на забеги свободным стилем проходит на сайте RussiaLoppet , регистрация на забеги классическим стилем проходит здесь .