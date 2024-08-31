Результаты ультратрейла LAHTI-TRAIL 2024

31 августа в Кандалакше в Мурманской области прошел ультратрейл LAHTI-TRAIL 2024. Для участия были доступны три дистанции: на 10 км, 35 км, 55 км.

Участники бежали вдоль прибрежной полосы Белого Моря и по горам Крестовая, Волостная, Средняя, Железная, Северный купол, Лувеньгские Тундры. Маршруты дистанций прошли по лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам. Максимальный набор высоты – 2500 м.

Победителями стали трейлраннеры Владислав Целков и Ольга Баранова (победительница ультрамарафона Adidas x Alpindustria Elbrus Race).

Результаты победителей и призеров:

55 км, мужчины

Владислав Целков – 7:10:25 Андрей Тихонов – 7:20:41 Вячеслав Бородин – 7:44:06

55 км, женщины

Ольга Баранова – 7:54:41

35 км, мужчины

Данил Литвинов – 3:49:33 Дмитрий Гаврюшин – 3:50:26 Глеб Щеглов – 3:59:22

35 км, женщины

Анна Беляева – 4:57:11 Алина Балякина – 5:35:59 Юлия Степанова – 5:37:49

10 км, мужчины

Назир Латыпов – 59:41 Григорий Березин – 59:59 Андрей Телегин – 1:00:09

10 км, женщины

Анна Белая – 1:09:58 Анна Верещагина – 1:19:05 Анастасия Александрова – 1:22:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора .