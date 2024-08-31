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Результаты ультратрейла LAHTI-TRAIL 2024

31 августа в Кандалакше в Мурманской области прошел ультратрейл LAHTI-TRAIL 2024. Для участия были доступны три дистанции: на 10 км, 35 км, 55 км.

Участники бежали вдоль прибрежной полосы Белого Моря и по горам Крестовая, Волостная, Средняя, Железная, Северный купол, Лувеньгские Тундры. Маршруты дистанций прошли по лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам. Максимальный набор высоты – 2500 м.

Победителями стали трейлраннеры Владислав Целков и Ольга Баранова (победительница ультрамарафона Adidas x Alpindustria Elbrus Race). 

Результаты победителей и призеров:

55 км, мужчины

  1. Владислав Целков – 7:10:25

  2. Андрей Тихонов – 7:20:41

  3. Вячеслав Бородин – 7:44:06

55 км, женщины

  1. Ольга Баранова – 7:54:41

35 км, мужчины

  1. Данил Литвинов – 3:49:33

  2. Дмитрий Гаврюшин – 3:50:26

  3. Глеб Щеглов – 3:59:22

35 км, женщины

  1. Анна Беляева – 4:57:11

  2. Алина Балякина – 5:35:59

  3. Юлия Степанова – 5:37:49

10 км, мужчины

  1. Назир Латыпов – 59:41

  2. Григорий Березин – 59:59

  3. Андрей Телегин – 1:00:09

10 км, женщины

  1. Анна Белая – 1:09:58

  2. Анна Верещагина – 1:19:05

  3. Анастасия Александрова – 1:22:39

Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.

Опубликовала: Анастасия Салимгареева
любительский спорт
Бег
Трейлраннинг
Ультрамарафон
Забег
Календарь стартов
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