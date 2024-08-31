Результаты ультратрейла LAHTI-TRAIL 2024
31 августа в Кандалакше в Мурманской области прошел ультратрейл LAHTI-TRAIL 2024. Для участия были доступны три дистанции: на 10 км, 35 км, 55 км.
Участники бежали вдоль прибрежной полосы Белого Моря и по горам Крестовая, Волостная, Средняя, Железная, Северный купол, Лувеньгские Тундры. Маршруты дистанций прошли по лесным дорожкам, узким горным тропкам и скалам. Максимальный набор высоты – 2500 м.
Победителями стали трейлраннеры Владислав Целков и Ольга Баранова (победительница ультрамарафона Adidas x Alpindustria Elbrus Race).
Результаты победителей и призеров:
55 км, мужчины
Владислав Целков – 7:10:25
Андрей Тихонов – 7:20:41
Вячеслав Бородин – 7:44:06
55 км, женщины
Ольга Баранова – 7:54:41
35 км, мужчины
Данил Литвинов – 3:49:33
Дмитрий Гаврюшин – 3:50:26
Глеб Щеглов – 3:59:22
35 км, женщины
Анна Беляева – 4:57:11
Алина Балякина – 5:35:59
Юлия Степанова – 5:37:49
10 км, мужчины
Назир Латыпов – 59:41
Григорий Березин – 59:59
Андрей Телегин – 1:00:09
10 км, женщины
Анна Белая – 1:09:58
Анна Верещагина – 1:19:05
Анастасия Александрова – 1:22:39
Результаты всех участников можно смотреть на сайте организатора.
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