На курорте Архыз пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Т-Банк Arkhyz Wild Trail. Участники будут соревноваться на дистанциях от 14 до 100 км

29 и 30 июня в поселке Романтик (Архыз, Карачаево-Черкесия) пройдет спортивно-музыкальный фестиваль Т-Банк Arkhyz Wild Trail. Организаторы подготовили для участников трейловые забеги на горных трассах на 6 дистанциях: от 14 км до ультрамарафона на 100 км.

Участники могут выбрать формат забега:

Однодневная гонка на дистанциях 14 км, 18 км, 33 км, 35 км, 48 км, 52 км.

Двухдневная гонка на дистанциях 32 км, 68 км и 100 км. В субботу участники будут преодолевать первую половину дистанции, после сна – пробегают вторую половину.

Дети и подростки будут соревноваться на дистанциях 500 м и 1,5 км. Для детей от 4 до 12 лет предусмотрен развлекательный лагерь, где можно оставить ребенка под присмотром аниматоров.

Зарегистрироваться можно на сайте организатора.

Помимо забегов на Архызе можно побывать на экскурсиях на квадроциклах или вездеходах, прогуляться по экотропам курорта, посетить веревочный парк и гончарную мастерскую.